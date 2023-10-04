«إثارة» تطرح تذاكر «موسم السباقات» في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

تستهل شركة «إثارة» موسم رياضة المحركات في جزيرة ياس بإطلاق تذاكر باقة موسم السباقات على جزيرة ياس والفريدة والحصرية، والتي تتيح لعشاق هذه الرياضات الحماسية الاستمتاع بحضور اثنتين من كبرى فعاليات رياضة السباقات التي تستضيفها جزيرة ياس خلال الفترة القادمة، من ضمنها الحضور الأول في المنطقة لبطولة سوبر كروس للدراجات النارية، حيث تستضيف الاتحاد أرينا جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس للدراجات النارية، بالإضافة إلى سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي.

وتتيح هذه الباقة الفريدة من التذاكر لحامليها حضور فعاليات ومنافسات جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس للدراجات النارية، التي تقام يومي 4 و5 نوفمبر في الاتحاد أرينا، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في جولة حصرية على مسار السباق في اليوم الافتتاحي، كما تتيح أيضاً حضور السباق الختامي على روزنامة بطولة العالم للفورمولا -1 لموسم 2023، الذي تقام منافساته في حلبة مرسى ياس خلال الفترة الواقعة بين 23 و26 نوفمبر، لمتابعة فعاليات عطلة أسبوع السباق من مدرج المسار المستقيم الغربي الجديد كلياً والواقع عند نهاية القسم المستقيم الأطول على مسار السباق.

كما تتيح هذه التجربة المثالية لعشاق رياضة السيارات حضور اختبارات بيريللي لإطارات الفورمولا-1، والتي تقام يوم الثلاثاء 28 نوفمبر في حلبة مرسى ياس، حيث تخوض مواهب رياضة الفورمولا -1 الصاعدة تجارب القيادة لأور مرة على متن سيارات الفورمولا-1.

كما تتيح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1، لحامليها الدخول المجاني إلى واحدة من مدن جزيرة ياس الترفيهية، بالإضافة إلى حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق، والتي تحييها نخبة من كبار نجوم الموسيقى العالميين، ومن ضمنهم الدي جي تييستو وآفا ماكس وفرقة فو فايترز، كما يمكن لحاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 لهذا العام زيارة المعالم والوجهات الثقافية التي تتميز بها أبوظبي، بما في ذلك قصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي.

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»: «نستعد لتقديم الموسم الأضخم لرياضة السباقات في هذا العام، مع انضمام جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس للدراجات النارية إلى أضخم عطلة أسبوع رياضة ترفيهية في المنطقة المتمثلة بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1، نقدم في جزيرة ياس لعشاق الرياضات الحماسية بطولتين عالميتين تفصلهما أسابيع قليلة».

وتابع: «تسعدنا دعوة متابعي رياضات المحركات للاستمتاع بالتجربة الرائعة والحصرية التي توفرها جزيرة ياس، وإتاحة المجال لهم لمتابعة فعاليات جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس للدراجات النارية وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 واختبارات بيريللي لإطارات الفورمولا-1، بالإضافة إلى اختبار جميع المزايا الإضافية التي توفرها تذاكر الفورمولا-1 للمشجعين، ونحن نتطلع قدماً لانطلاقة موسم مشوق لرياضة السيارات في جزيرة ياس».

وتبدأ أسعار تذاكر باقة موسم السباقات على جزيرة ياس من 2.675 درهماً إماراتياً، والتي تتيح لعشاق رياضة السباقات الاستمتاع بمتابعة جميع فعاليات الرياضة المشوقة على جزيرة ياس خلال شهر نوفمبر.

كما كشف منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي عن تبقي عدد محدود من تذاكر باقات الضيافة للحدث العالمي، والتي توفر لحامليها تجربة فائقة، بما في ذلك خيارات عالمية حائزة على الجوائز للأطعمة والمشروبات. وتقدم عطلة أسبوع السباق في أبوظبي 15 تجربة ضيافة مميزة بإطلالات فريدة على مسار السباق، بما في ذلك شرفة المنعطف الثاني الجديدة كلياً، والتي توفر تجربة فاخرة وإطلالة غير مسبوقة على المنعطف الثاني، بالإضافة إلى قائمة حصرية من مطاعم نوبو وإستياتوريو ميلوس وهاكاسان.