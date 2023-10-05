«مونستر جام» تعود إلى أبوظبي العام المقبل



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مونستر جام، فعالية السيارات الأكثر تشويقاً في العالم، عن عودتها إلى أبوظبي للسنة الثانية على التوالي مع باقة فريدة من الأنشطة الحماسية في جزيرة ياس، بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الجاري في «الاتحاد أرينا».

وتمنح الفعالية المتعة والتشويق لعشاق السيارات، حيث تتميز بعروض الشاحنات الضخمة بوزن 5500 كيلو جرام، ويستمتع الجمهور بمشاهدتها في عرضين 8 يونيو، وثالث 9 يونيو.

وتستعرض الشاحنات الضخمة بوزنها الكبير مجموعة من الحركات المشوقة بسرعات مذهلة، ونالت إعجاب الجمهور في عروض مايو الماضي، وجعلتهم يهتفون بحماسة بعد تنفيذ الحيل وحركات الشقلبة والقفز الخطيرة، ويشهد العام القادم احتدام المنافسة بين أبرز المتسابقين في ثلاث فئات هي السباق، ومهارات القيادة على عجلتين، والأسلوب الحر.

وتتميز الفعالية بالطابع العائلي ذاته في فعالية العام الماضي، مع عنصر تفاعلي فريد يتيح للمعجبين فرصة التصويت مباشرة، بعد كل حركة للمساعدة في تتويج الفائز النهائي في العرض. كما تتضمن الفعالية أداءً بهلوانياً مميزاً للدراجات النارية وحفلة تعارف ممتعة قبل العرض، حيث تتاح للحضور فرصة لقاء السائقين وتحيتهم ومشاهدة الشاحنات الضخمة عن قرب، وتتوفر التذاكر للشراء على الإنترنت من خلال: etihadarena.ae وplatinumlist.net.

وقال نيكولاس رينا المدير الإداري في برواكتيف إنترتينمنت، المنتج والمروج العالمي للفعاليات البارزة: «تشكل عودة مونستر جام إلى أبوظبي نتيجة طبيعية، بعد النجاح الكبير الذي حققته هذا العام، خاصة أنها أثبتت شعبية هذا النوع من الفعاليات في الإمارات، ويسعدنا أن نعلن للذين لم يتسن لهم مشاهدتنا هذا العام عن توفير فرصة أخرى لحضورنا العام المقبل».

وقال ماجنوس دانيلسون، نائب رئيس رياضة السيارات في شركة فيلد إنترتينمينت، المالكة لفعالية مونستر جام: «تشكل مونستر جام تجربة عالمية رائدة تقدم التسلية والمتعة لملايين الأشخاص وتجمع العائلات من مختلف الأعمار، ونتطلع لعودة مونستر جام إلى أبوظبي. وحققنا أرقاماً قياسية في المرة الأخيرة ونسعى لتجاوزها من خلال الفعالية المقبلة الأكبر حتى الآن. وتُعد مونستر جام في أبوظبي تجربة استثنائية ومرتقبة لدى الكثيرين، ومن المؤكد أنها ستشهد طلباً كبيراً على التذاكر.

وشكلت عودة مونستر جام إلى أبوظبي لحظة تاريخية بعد حوالي عشر سنوات، وتستعد الاتحاد أرينا في جزيرة ياس لاستضافة الفعالية المرتقبة مرة أخرى في يونيو 2024، مما يعزز التزامها بتقديم أشهر وسائل الترفيه العالمية في العالم للمقيمين والسياح.