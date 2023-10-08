الأحد 8 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

24 لاعباً في قائمة الكويت

24 لاعباً في قائمة الكويت
8 أكتوبر 2023 14:21

 
الكويت (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمشاركة إماراتية
الإمارات تتضامن مع الشعب الأفغاني وتعزي في ضحايا الزلزال

كشف البرتغالي روي بينتو، مدرب منتخب الكويت لكرة القدم، عن قائمة ضمت 24 لاعباً استعداداً للمباراتين الدوليتين الوديتين المقررتين أمام الإمارات وسوريا يومي 12 و17 أكتوبر الجاري على التوالي في دبي، حيث يقيم «الأزرق» معسكراً تدريبياً، وجاء الإعلان بعد ختام المرحلة الرابعة من البطولة المحلية.
وسيطر لاعبو الكويت بطل الدوري، والمتصدر الحالي على القائمة، بحضور 10 عناصرهم عبد الرحمن كميل، ضاري العتيبي، فهد الهاجري، مشاري غنام، محسن فلاح، أحمد الظفيري، محمد دحام، أحمد الزنكي، رضا هان وفيصل زايد، فيما تمثل العربي بخمسة لاعبين، هم حسن حمدان، عبدالله عمار، سلطان العنزي، بدر طارق وسلمان العوضي، والقادسية بثلاثة لاعبين: خالد إبراهيم، عيد الرشيدي ومبارك الفنيني.
وكان نصيب كاظمة لاعبين هما حمد حربي وعبدالله الفهد، وكذلك السالمية مع مهدي دشتي وعذبي شهاب، والفحيحيل لاعباً واحداً هو عبد الرحمن المجدلي، فيما ضمت التشكيلة لاعباً واحداً ينشط خارج البلاد هو شبيب الخالدي المحترف في حتا الإماراتي.

الإمارات
دبي
الكويت
سوريا
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
أسماء الفائزين بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
7 أكتوبر 2023
عبد الفتاح السيسي
التعليم والمعرفة
السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمشاركة إماراتية
اليوم 16:03
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في أفغانستان إلى أكثر من ألفي قتيل
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في أفغانستان إلى أكثر من ألفي قتيل
اليوم 15:55
"خليفة التربوية" تعرف الميدان التعليمي بمجالاتها للدورة الـ 17
علوم الدار
"خليفة التربوية" تعرف الميدان التعليمي بمجالاتها للدورة الـ 17
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©