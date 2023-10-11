الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أندية الشارقة في «رسالة دكتوراه»

أندية الشارقة في «رسالة دكتوراه»
11 أكتوبر 2023 12:59

الشارقة (الاتحاد) 
حصل ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات على شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، وتحمل عنوان أثر المناخ التنظيمي على الإبداع الإداري للعاملين بالأندية الرياضية، حيث قام الدوخي بعمل دراسة تطبيقية على الأندية الرياضية في إمارة الشارقة منذ 5 سنوات ليرى تأثير ذلك على الارتقاء بالعمل الرياضي وصحة المجتمع.
وتمت مناقشة الرسالة وسط حضور رياضي رفيع المستوى، تقدمه نجم الكرة المصرية طاهر أبوزيد وزير الرياضة المصري السابق، والدكتورة سحر الهواري عضو مجلس النواب والاتحاد المصري لكرة القدم سابقاً، وتامر بجاتو لاعب النادي الأهلي السابق، وأيمن علي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، وسحر أحمد العوبد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع، والدكتور محمد عبد العظيم محمود عضو لجنة المناقشة على الرسالة أستاذ الإدارة الرياضية المساعد من كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط.
وأكد ياسر الدوخي، أن الهدف من رسالته هو العمل على توفير بيئة عمل مناسبة داخل الأندية تساعد على تنمية الفكر الإبداعي لدى القيادات بالأندية الرياضية بإمارة الشارقة، إضافة على توفير قيادات إبداعية مؤهلة أكاديمياً وإدارياً داخل الأندية الرياضية، وتعميق الوعي للقيادات الإدارية لمفهوم وأبعاد المناخ التنظيمي والإبداع الإداري من خلال تدريبهم وإكسابهم المعارف والخبرات والمهارات للارتقاء بمستوى الأداء في الأندية.
وأشار الدوخي إلى أنه بدأ العمل على رسالة الدكتوراه وإعداداها منذ ما يقارب 5 سنوات وبالتحديد عام 2018، متخذاً الأندية الرياضية في إمارة الشارقة لتكون موضع الدراسة التطبيقية للأهداف.
وأشار الدوخي إلى أن الدراسة تعد محاولة للتوسع في موضوع المناخ التنظيمي، نظراً لمحدودية عدد الدراسات في هذا المجال، وكذلك كان هناك تركيز على الإبداع والابتكار، والعمل على إقناع الأندية بالاهتمام بالمناخ التنظيمي داخل المؤسسات الرياضية، والعمل على تطويره، إلى جانب الأهمية التطبيقية التي تتضمن عدة محاور.

أخبار ذات صلة
فيتوريا: كأس أفريقيا طموح «الفراعنة»
«أمم أفريقيا» تتجنب «مجموعة الموت»!
اتحاد الدراجات
مصر
جامعة عين شمس
الشارقة
آخر الأخبار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
علوم الدار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
اليوم 14:54
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
علوم الدار
«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس 2023»
اليوم 14:32
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
اليوم 14:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©