«أبوظبي الرياضية» تُدشِّن الانطلاقة الجديدة بدورة برامجية شاملة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت قنوات أبوظبي الرياضية، التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في الإمارات، دورتها البرامجية الجديدة والشاملة التي تواكب من خلالها أبرز المحطات والبطولات والمنافسات الرياضية على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتشمل باقة متنوعة وغنية من البرامج الرياضية الجديدة تغطي مختلف أنواع الرياضات التي تحظى باهتمام الجمهور الإماراتي والعربي.

وتضم الدورة البرامجية أكثر من 40 برنامجاً ووثائقيات رياضية، من بينها برنامج «الكابتن»، وهو برنامج ميداني يرصد جميع الأنشطة الرياضية المدرسية، ويسلط الضوء على أبطال المدارس، وأهمية ممارسة الرياضة، ودورها في تكوين نشء قوي يعد نواة لمجتمع يتمتع بالصحة، وقادر على رفع علم الدولة في المحافل المختلفة.

يُعتبر برنامج «الكابتن» الذي يستهدف الأطفال من عمر 4 إلى ‎16 سنة، أول برنامج رياضي يُركز على مواهب الأطفال، وكيفية تنميتها واكتشافها، ويقوم على تغطية الفعاليات الخاصة التي لها صدى كبير في ‎أبوظبي، سواء كرة القدم أو الفعاليات الكبرى التي تحتضنها العاصمة، كما يشهد البرنامج مشاركة عدد من الأطفال في تقديم حلقات البرنامج.

أما برنامج «نجم في أبوظبي»، فهو برنامج ميداني حواري من تقديم محمد الأحمد، يدعم القطاع السياحي للعاصمة، وأبرز معالمها وأماكنها المتميزة، من خلال استضافة نجم رياضي كبير، والقيام بجولة معه في أكثر من موقع في أبوظبي، يتخلله حوار شائق وممتع، إلى جانب تسليط الضوء ‎على أهم الإنجازات المحققة في الإمارة رياضياً وعمرانياً.

بالإضافة إلى ذلك، يستضيف برنامج «مواجهة» الحواري من تقديم يعقوب السعدي أبرز نجوم الرياضة الحاليين والسابقين وصناع القرار الرياضي وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم، ليبحث معهم بأسلوب شائق أبرز ما حققوه من إنجازات وومضات، ويقف عند اللحظات المهمة في مسيرتهم، ويحاورهم فيما استجد بعالم الرياضة، للاستئناس بآرائهم.

ومن البرامج المتميزة التي تعرض على «أبوظبي الرياضية»، البرنامج الميداني «Race Break» الخاص برياضة السيارات، والذي يتناول أبرز مضامير العاصمة أبوظبي التي تتميز باستضافة رياضات السيارات المختلفة.

ويقدم البرنامج أحد المتخصصين في رياضة السيارات، ويتضمن جانباً تعليمياً وتوعوياً حول فن قيادة السيارات الرياضية، بالإضافة إلى لقاءات مع أشهر أبطال اللعبة من داخل الدولة وخارجها، ورصد للطرازات الجديدة التي تدخل عالم السيارات في مختلف الفئات والمسابقات.

يدعم «Race Break» السياحة الرياضية في أبوظبي، من خلال تسليط الضوء على مضامير السباق التي تحتضن العديد من السباقات الداخلية أو المفتوحة، وذلك بالتعاون مع أندية وهيئات مختلفة متخصصة في اللعبة، مثل نادي ليوا الرياضي «تل مرعب»، ونادي الفرسان «مضمار الكارتينج»، وحلبة ياس «فورمولا وان»، وغيرهم من الهيئات.

في إطار التزامها تجاه أصحاب الهمم، أطلقت أبوظبي الرياضية البرنامج الميداني الجديد «أبطال الهمم» الذي يُسلط الضوء على جميع رياضات أصحاب الهمم، بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع ومساندتهم ومشاركتهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وإبراز الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة لدعم هذه الشريحة الاجتماعية، ويتناول البرنامج الجانب الرياضي والاجتماعي لكل ما يتعلق بأصحاب الهمم من نجاحات وقضايا وأنشطة وفعاليات، ودور أسرهم في دعمهم ودفعهم لممارسة الرياضة وأهمية ممارسة الرياضة بالنسبة لهم. ويتولى تقديم البرنامج فريق عمل من أصحاب الهمم بما يدعم تحقيق الأهداف المرجوة من هذا العمل.

تعرض «أبوظبي الرياضية» أيضاً برنامج «استاد أبوظبي» الأسبوعي من تقديم أسامة الأميري الذي يستعرض كل ما يخص كرة القدم من قضايا وأحداث محلياً وعربياً وعالمياً، ويعتمد على شبكة المراسلين والنقاد في جميع أنحاء العالم، حيث يُعتبر مساحة لأهم مباريات القمة على الصعيد المحلي والعربي والإيطالي والعالمي، من خلال استضافة العديد من النجوم والمختصين في اللعبة، على مستوى التغطية التي ترصد ‎حدثاً بعينه، وإنتاج تقارير متعلقة بأبرز الأحداث والقضايا الرياضية، وذلك بالاعتماد على شبكة مراسلي «أبوظبي الرياضية» في مختلف أنحاء العالم لرصد أبرز الأحداث التي يتناولها البرنامج.

وتقدم أبوظبي الرياضية برنامج «المرأة في الرياضة» وهو برنامج يُخصص للمرة الأولى لرياضة المرأة في الإمارات، ويسلط الضوء علي النماذج الناجحة والمتفوقة في مختلف الرياضات، كما يبرز البرنامج دور المرأة في الحركة الرياضية داخل الدولة وخارجها، ويسلط الضوء علي أهمية ممارسة الرياضة للمرأة، وأهم الأماكن والفعاليات التي تقام فيها منافسات رياضة المرأة.

وتعرض القناة العديد من البرامج المتميزة الأخرى، من أبرزها «أون فايت» و«بدايات» و«المدير الفني» و«عالم الجيو جيتسو» و«الرياضة اليوم»، أما أبرز برامج قناة ياس فهي «السرادال» و«حفوز» و«فوتو فينيش» و«الحضيرة» و«المركاض».

وتعرض قنوات أبوظبي الرياضية وياس سلسة وثائقيات رياضية منها «حلبة ياس» و«الجيو جيتسو» و«أحمد بن حشر - بطل من ذهب» و«العرياني - بطل خماسية البارالمبية» و«عدنان الطلياني» و«الألعاب الشعبية الإماراتية» و«ربدان» و«رحلة دلما» و«السلالة الشاهينية» و«محمد ثاني القمزي - القرش الإماراتي» و«البيزرة - الصقارة».

وتشمل الدورة البرامجية 7 برامج تحليلية، هي الاستوديو التحليلي للكرة المحلية المصاحب لأحداث الكرة المحلية ومباريات المنتخبات الإماراتية باللغتين العربية والإنجليزية، والاستوديو التحليلي للبطولات الآسيوية باللغة العربية المصاحب لأحداث الكرة الآسيوية والمنتخبات المُشاركة فيها، فضلاً عن الاستوديوهات التحليلية في قناة ياس المصاحبة لأحداث سباقات «القدرة» و«السرعة» و«الهجن» و«كأس دبي العالمي للخيول».

ويحظى الدوري الإيطالي الذي يبث عبر قناتي أبوظبي بريميوم 1 وأبوظبي بريميوم 2 على منصة ستارز بلاي بتغطية خاصة واستوديوهات مصاحبة لجميع المباريات إلى جانب برامج: «سكوديتو» و«نامبر وان» و«هيد كوتش».