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الرياضة

عباس مفوضاً فنياً للكاراتيه في «الألعاب القتالية العالمية»

عباس مفوضاً فنياً للكاراتيه في «الألعاب القتالية العالمية»
22 أكتوبر 2023 01:29

دبي (الاتحاد) 

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وقع الاختيار على الخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للكاراتيه، ليكون مفوضاً فنياً للعبة بدورة الألعاب القتالية العالمية، التي انطلقت في مدينة الرياض بالسعودية، وتستمر إلى 30 أكتوبر الجاري، وذلك تحت إشراف منظمة «سبورت أكوورد»، جاء اختيار عباس من جانب الاتحاد الدولي للكاراتيه، وهو أول عربي يتولى هذا المنصب.
وصل عدد الألعاب المشاركة في البطولة إلى 16 لعبة قتالية، وتعتبر أكبر بطولة للألعاب القتالية على مستوى العالم.
عبر محمد عباس عن سعادته بهذا التواجد المتميز على الساحة العالمية، مؤكداً أن ذلك يعتبر إنجازاً فنياً متميزاً للغاية لاتحاد الكاراتيه، وأن هذه الأمور وراءها جهود وتضافر ودعم كبير من اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي.

محمد عباس
الاتحاد الدولي للكاراتيه
الألعاب القتالية
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