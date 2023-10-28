«تحدي دبي للياقة» ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق الدورة السابعة المرتقبة من «تحدي دبي للياقة» اليوم، ومن المتوقع أن يكون الأسبوع الأول منه حافلاً بالفعاليات والأنشطة الرياضية المذهلة التي سيستمتع بها السكان والزوار.

ويمهد الأسبوع الأول من «تحدي دبي للياقة» الطريق لإقامة احتفالات استثنائية لمدة شهر تستهدف الصحة وجودة الحياة، بدءاً من دروس اللياقة البدنية والمسابقات الرياضية، ووصولاً إلى المبادرات المجتمعية وقرى اللياقة البدنية التي تضج بالمرح الرياضي. ومع التزامها الراسخ بتعزيز اللياقة البدنية وبناء ثقافة الحياة النشطة، تُظهر مدينة دبي مرة أخرى تفانيها في بناء مجتمع أكثر صحة، وسعادة، وحيوية.

وتشهد المدينة أجواء من النشاط والحماس استعداداً لـ«تحدي دبي للياقة» مع مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية ليستفيد منها كل الأفراد، بغض النظر عن أعمارهم أو مستويات لياقتهم البدنية. وبسبب الظروف الجوية غير المتوقعة، سيتم افتتاح «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة» للزوار يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، وسيفتح «مركز الجري والدراجات الهوائية» أبوابه بعد غدٍ الاثنين.