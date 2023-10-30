2500 مدرب ومختص في مؤتمر اللياقة



دبي (الاتحاد)



يختتم يوم غد الثلاثاء مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية، بدعم من مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 2500 مدرب لياقة بدنية، ومديري أندية رياضية ورواد الأعمال المتعلقة بالرياضة ومختصين في قطاع اللياقة البدنية والتغذية الصحية وإنتاج المعدات الرياضية، وفي مجال تطوير الشخصية من 36 دولة، ومن مختلف القارات.

وحضر افتتاح التجمع الرياضي الأكبر من نوعه، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين العام للمجلس، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، ويشهد الحدث تنظيم أكثر من 60 جلسة ومحاضرة وورشة عمل في مختلف المجالات، بمشاركة متحدثين عالميين من داخل الدولة وخارجها.



ويشارك في المؤتمر عدد كبير من رواد العمل في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب، من أبرزهم الأميركي مايك كامينج المستشار أعمال دولي وأخصائي أداء، ودكتور كريس مور الرئيس التنفيذي لشركة نورديك للصحة العالمية، وجوزيه تيكسيرا الرئيس التنفيذي للشركة العالمية إنوف فيتنس للياقة البدنية، وبن دافيس الرئيس التنفيذي لوكالة فيتنس ماركتنج، وغيرهم، حيث يقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم، في قطاع الصحة واللياقة، وفتح أبواب جديدة للاستثمار في المجال.

ويشهد الحدث تنظيم مؤتمرين يقامان للمرة الأولى، وهما مؤتمر الطب الرياضي وإعادة التأهيل، ومؤتمر الطب الوظيفي، بالإضافة إلى مؤتمر الأعمال ومؤتمر اللياقة البدنية والعافية، ويتضمن المؤتمر أنشطة وتدريبات بدنية وورش عمل عديدة حول التدريب الصحيح لبناء كل عضلة من عضلات الجسم، وكيفية تفادي الإصابات الرياضية وطرق علاجها، بالإضافة إلى أساليب رفع مستوى الأداء، وطرق الاستشفاء السريع، والتغذية الصحية، وورش عمل باللغة العربية، كما يتضمن مختلف الموضوعات الشيقة المتعلقة باللياقة البدنية.

وقال جريج باوتشر الرئيس التنفيذي لشركة ميفت برو: المؤتمر هذا العام له أهمية خاصة، حيث نحتفل بالنسخة العشرين، منذ بدايته عام 2003، وتحول الحدث إلى القمة التعليمية الرائدة، في مجال اللياقة البدنية والصحة في الشرق الأوسط، ونسعى لتقديم الأفضل في مجال تعليم الرياضة والتقدّم العلمي المتطور والابتكارات التكنولوجية والأبحاث، لتعزيز نمو صناعة الليّاقة البدنية في الشرق الأوسط، وفي تطوّر ملحوظ هذا العام.

وأضاف: يسعدنا أن يشارك معنا أكثر من 2500 مدرب ومختص في تدريبات اللياقة البدنية والتغذية والاستشفاء، وكذلك تنمية ذهنية للأفراد وقدراتهم على مواجهة التحديات حضروا من داخل الدولة وخارجها، للاستفادة من الحدث الأهم من نوعه، حيث نقدم تعاوناً رائداً يربط بين مجالات اللياقة البدنية والرعاية الصحية، وللمرة الأولى نقدم «مؤتمر الطب الرياضي وإعادة التأهيل» و«مؤتمر الطب الوظيفي»، وترفع الإضافات من تجربة الحاضرين إلى مستويات غير مسبوقة.