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الرياضة

فينيسيوس يمدد عقده مع ريال مدريد إلى 2027

فينيسيوس يمدد عقده مع ريال مدريد إلى 2027
31 أكتوبر 2023 18:16

 
مدريد (أ ف ب) 

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مدّد المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور عقده مع فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إلى 2027، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي.
وقال في بيان «اتفق نادي ريال مدريد وفيني جونيور على تمديد عقد اللاعب الذي يظل مرتبطاً بالنادي حتى 30 يونيو 2027».
وانضم فينيسيوس جونيور إلى الريال في يوليو 2018 حين كان في الثامنة عشرة من عمره قادماً من فلامنجو.
وخلال أعوامه الستة مع النادي الملكي، خاص 235 مباراة، سجّل فيها 63 هدفاً بحسب أرقام الريال، ليسهم في إحراز ألقاب الدوري الإسباني (2020 و2022)، دوري أبطال أوروبا (2022)، كأس العالم للأندية (2022)، الكأس السوبر الأوروبية (2022)، كأس إسبانيا (2023) والكأس السوبر الإسبانية (2020 و2022).
وبعد رحيل الفرنسي كريم بنزيمة هذا الصيف الى نادي الاتحاد السعودي، بات فينيسيوس جونيور مركز الثقل في الخط الأمامي للنادي الملكي بصحبة مواطنه رودريغو والوافد الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام الذي يقدم بداية رائعة مع نادي العاصمة الإسبانية بتسجيله 13 هدفاً في 13 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
وبعد الفوز على أرض الغريم برشلونة 2-1 السبت بهدفين لبيلينجهام، يتصدر ريال ترتيب الدوري بـ28 نقطة وبفارق الأهداف عن جيرونا وثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث وأربع عن العملاق الكاتالوني الرابع.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
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