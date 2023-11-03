السبت 4 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دولية هايك آند فلاي» تستعرض في سماء دبي

«دولية هايك آند فلاي» تستعرض في سماء دبي
3 نوفمبر 2023 13:00

رضا سليم (دبي) 
قدمت بطولة هايك آند فلاي الدولية الثانية التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية على شاطئ جميرا بمشاركة 40 متسابقاً لوحة رائعة في سماء دبي، وشهدت ضربة البداية استعراضات رائعة من المشاركين الذين لفتوا أنظار الجمهور على شاطئ الميناء السياحي، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسخة أرقاماً قياسية جديدة في ظل التنافس القوي بين المتسابقين.
وتتجه البطولة التي تقام من 5 جولات وتطوف 3 إمارات، إلى جبل نيس في رأس الخيمة يوم الأحد، في الجولة الثانية، فيما تقام الجولة الثالثة أيضاً في رأس الخيمة بجبل جيس يوم الاثنين، بينما سيكون عشاق اللعبة على موعد مع الجولة الرابعة بجبل الفاية الشهير بالشارقة يوم الأربعاء المقبل وتختتم البطولة يوم السبت بالمقبل بالجولة الخامسة والأخيرة بمدينة حتا السياحية للمرة الأولى. 
وأعرب يوسف حسن الحمادي مدير اللجنة المنظمة عن سعادته بما شهده اليوم الأول من هذا الطواف الدولي لبطولة «هيك آند فلاي»، والتي تحظى بحضور جماهيري مميز، مشيداً بالمستوى الفني للمتسابقين، سواء المحليين أو الدوليين، مشيراً إلى أن تنوع طبيعة إمارات الدولة والأماكن السياحية التي تم اختيارها بعناية ستثري الحدث، مؤكداً أن الإمارات تمتلك كوادر وطنية قادرة على تنظيم اضخم البطولات، كما أن العمل بروح الفريق الواحد يضاعف من النجاحات التي تحققها البطولات. 

 

أخبار ذات صلة
آرون بطل الجولة الأولى لـ«هايك آند فلاي»
«هايك آند فلاي» تطوف دبي والشارقة ورأس الخيمة
مجلس دبي الرياضي
الرياضات الجوية
اتحاد الرياضات الجوية
شاطئ جميرا
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
الرياضة
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
اليوم 16:30
لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
التعليم والمعرفة
لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
اليوم 16:28
دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
الرياضة
دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
اليوم 16:00
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
علوم الدار
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©