«دولية هايك آند فلاي» تستعرض في سماء دبي

رضا سليم (دبي)

قدمت بطولة هايك آند فلاي الدولية الثانية التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية على شاطئ جميرا بمشاركة 40 متسابقاً لوحة رائعة في سماء دبي، وشهدت ضربة البداية استعراضات رائعة من المشاركين الذين لفتوا أنظار الجمهور على شاطئ الميناء السياحي، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسخة أرقاماً قياسية جديدة في ظل التنافس القوي بين المتسابقين.

وتتجه البطولة التي تقام من 5 جولات وتطوف 3 إمارات، إلى جبل نيس في رأس الخيمة يوم الأحد، في الجولة الثانية، فيما تقام الجولة الثالثة أيضاً في رأس الخيمة بجبل جيس يوم الاثنين، بينما سيكون عشاق اللعبة على موعد مع الجولة الرابعة بجبل الفاية الشهير بالشارقة يوم الأربعاء المقبل وتختتم البطولة يوم السبت بالمقبل بالجولة الخامسة والأخيرة بمدينة حتا السياحية للمرة الأولى.

وأعرب يوسف حسن الحمادي مدير اللجنة المنظمة عن سعادته بما شهده اليوم الأول من هذا الطواف الدولي لبطولة «هيك آند فلاي»، والتي تحظى بحضور جماهيري مميز، مشيداً بالمستوى الفني للمتسابقين، سواء المحليين أو الدوليين، مشيراً إلى أن تنوع طبيعة إمارات الدولة والأماكن السياحية التي تم اختيارها بعناية ستثري الحدث، مؤكداً أن الإمارات تمتلك كوادر وطنية قادرة على تنظيم اضخم البطولات، كما أن العمل بروح الفريق الواحد يضاعف من النجاحات التي تحققها البطولات.