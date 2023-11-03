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الرياضة

«تحكيم سعودي» لمواجهة الشارقة وناساف في «الآسيوية»

«تحكيم سعودي» لمواجهة الشارقة وناساف في «الآسيوية»
3 نوفمبر 2023 15:03

علي معالي (دبي)
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الشارقة مع ناساف الأوزبكي الاثنين المقبل في إياب دوري أبطال آسيا بالجولة الرابعة إلى طاقم تحكيم سعودي مكون من محمد خالد الهايش وخلف زيد الشمري، ياسر عبدالله السلطان، والحكم الرابع شكري حسين الحنفوش، وحكم الفيديو المساعد عبد الله ظافر الشهري، وحكم «الفار» إبراهيم عبدالله الدحيل.
من جانب آخر شهدت مباراة الشارقة الأخيرة ضد الجزيرة في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين غياب الثنائي، البوسني ميراليم بيانيتش واليوناني كوستاس مانولاس عن قائمة «الملك»، وهو ما أثار العديد من القلق وعلامات الاستفهام، خاصة غياب بيانيتش قبل لقاء مهم في دوري أبطال آسيا بالمجموعة الثانية الاثنين المقبل على ملعب ناساف الأوزبكي.
وتأكد وجود الثنائي بيانيتش ومانولاس ضمن تشكيلة «الملك» في المباراة المقبلة، حيث حرص الروماني كوزمين أولاريو على منحهما قسطاً من الراحة في ظل وجود البدلاء، خاصة وأن بيانيتش كان يشكو من إرهاق في عضلات القدم، في ظل مشاركاته الأخيرة بين النادي ومنتخب بلاده.

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