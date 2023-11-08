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الرياضة

مليحة يحصد 11 ميدالية في «تايكواندو الإمارات»

مليحة يحصد 11 ميدالية في «تايكواندو الإمارات»
8 نوفمبر 2023 13:30


الشارقة (الاتحاد)

حقق لاعبو مليحة 11 ميداليات ملونة في بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو للأشبال والناشئين، التي نظمها اتحاد اللعبة على مدار يومين بصالة نادي اتحاد كلباء، بمشاركة لاعبين من مختلف أندية الإمارات، وجاء الحصاد بـ 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و3 برونزيات.

وأحرز الميداليات الذهبية للنادي شيخة راشد سعيد الكتبي فئة الناشئات، وكادي عبدالعزيز صالح في نفس الفئة وماجدة راشد الكتبي في فئة الزهرات، فيما أحرز الميداليات الفضية، محمد محروس فئة الأشبال ومحمد فرج بن فؤاد فئة الناشئين، ومحمد أحمد خميس نفس الفئة، وأحمد رزق في نفس فئة الناشئين، ومريم إسماعيل راشد الكتبي فئة الزهرات، فيما جاءت البرونزيات عن طريق سلطان باسم في فئة الأشبال، وعايشة عبد الله علي راشد الكتبي وريم عبد الله علي راشد الكتبي في فئة الناشئات.

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أعرب حمد تميم الكتبي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الألعاب الفردية بالنادي، عن اعتزازه بأداء اللاعبين وتحقيقهم هذه النتائج المميزة، مشيداً بجهود المدربين والإداريين الذين ساهموا في تطوير مهارات وقدرات الرياضيين ودعمهم خلال المسابقة.

وأكد الكتبي أن هذا الإنجاز يعكس التفاني والتحفيز العالي لرياضيي نادي مليحه، ويؤكد مكانتهم البارزة في عالم الرياضة وفي تطوير مواهب الشباب في مجال التايكواندو، منوهاً بأن الفريق بدعم مجلس إدارة النادي سيواصل في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، من خلال العمل على تطوير المواهب الجديدة وتطويرها لتحقيق النجاحات المستقبلية.

نادي مليحة
التايكواندو
اتحاد التايكواندو
نادي اتحاد كلباء
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