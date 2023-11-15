الرجبي يشارك في تصفيات «أولمبياد باريس»



رضا سليم (دبي)



غادرت بعثة منتخب الرجبي إلى أوساكا اليابانية، للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي تقام السبت والأحد المقبلين، وتخوض المنافسات أيضاً منتخبات اليابان وهونج كونج وكوريا الجنوبية والصين وسنغافورة وتايلاند والهند.

ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، وتضم 12 لاعباً، والمدرب النيوزيلندي أبولو بيرليني، ومساعده يوسف شاكر، والإداري نزار مهران.

ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم هونج كونج وسنغافورة وتايلاند، وتضم المجموعة الأولى اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند.

ويلتقي منتخبنا في أولى مبارياته أمام سنغافورة، ثم تايلاند في المباراة الثانية، وتختتم جولة اليوم الأول بمواجهة هونج كونج أقوى منتخبات القارة، والحاصل على ذهبية دورة الألعاب الآسيوية بالصين.

وفي اليوم الثاني، تقام مباريات نصف النهائي والنهائي، ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية، في حين يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث مرحلة إعادة التأهيل التي ينظمها الاتحاد الدولي خلال العام المقبل.

وقال محمد سلطان الزعابي رئيس البعثة: «نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في التصفيات، والتأهل إلى «باريس 2024»، رغم صعوبة المهمة، وقمنا بإعداد المنتخب جيداً، ونثق في قدرات اللاعبين على المنافسة على بطاقة التأهل».

أكد يوسف شاكر مساعد مدرب المنتخب الجاهزية النفسية والفنية للاعبين، قال: «المنتخب جاهز للتصفيات، ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، حيث نقاتل من أجل التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في تاريخ الرجبي بالإمارات، ولدينا مجموعة متميزة من اللاعبين، الذين يملكون الخبرة والإمكانيات التي تؤهلهم لحصد نتيجة إيجابية، والمنافسة مع منتخبات النخبة على بطاقة التأهل».