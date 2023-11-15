«نجوم الخليج» يتصدرون مشهد مباراة اليمن والبحرين في أبها



معتصم عبدالله (دبي)



يحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها السعودية، في الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت أبوظبي، المواجهة التي تجمع اليمن والبحرين ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثامنة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، والتي تضم أيضاً الإمارات ونيبال.

ويحتل اليمن المركز 156 في النسخة الأخيرة للتصنيف العالمي للمنتخبات، مقابل 83 لمنافسه الأحمر البحريني قبل مباراة الخميس، والتي تعد المواجهة الرسمية رقم 15 في تاريخ لقاءات المنتخبين، والأولى منذ فوز البحرين 1-0 في كأس الخليج 2017.

وحجز المنتخب اليمني الذي أقام معسكراً إعدادياً في أبها قبل مباراة الخميس، مقعده في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة، عقب تخطيه سريلانكا بالتعادل 1-1 ذهاباً، والفوز 3-0 في مباراة الإياب، ضمن الدور الأول من التصفيات.

ويقود منتخب اليمن مدربه التشيكي ميروسلاف سوكوب الذي سبق له الإشراف على تدريب البحرين ما بين يوليو 2016، وحتى فبراير 2019، فيما يتولى الأرجنتيني أنطونيو بيتزي تدريب «الأحمر» البحريني، بعدما قاد سابقاً تدريب المنتخب السعودي في كأس العالم 2018، ونادي الوصل.

وتشهد الجولة الثانية من مباريات المجموعة ذاتها 21 نوفمبر الحالي، مواجهة البحرين والإمارات بالمنامة، فيما يلعب اليمن في ضيافة نيبال.

ويبرز في قائمة المنتخب اليمني محترفيه في «الدوريات الخليجية»، عبدالواسع المطري «سترة» ناصر محمدوه «المحرق»، عمر الداحي «النجمة»، هارون الزبيدي «الحالة»، أحمد السروري «القوة الجوية»، أحمد الوجيه «النجف»، محمد الداحي «الكرامة»، علاء عوشة «كربلاء»، أنيس المعاري «بهلاء»، حمزة صباح «مدينة عيسى».

فيما تضم قائمة منتخب البحرين، نجومه علي مدن لاعب عجمان، محمد جاسم مرهون لاعب الكويت، عبدالله يوسف لاعب ملادا بوليسلاف في الدوري التشيكي