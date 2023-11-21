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الرياضة

117 لاعباً في دولية شباب التنس

117 لاعباً في دولية شباب التنس
21 نوفمبر 2023 13:03

 
دبي (الاتحاد)

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دشن اتحاد التنس النسخة 21 لبطولة دبي السوق الحرة الدولية للشباب «جيه 60»، و ينظمها بالتعاون مع الاتحاد الدولي، بمشاركة 117 لاعباً، منهم 3 لاعبين إماراتيين، وتعتبر إحدى أقوى وأهم بطولات الشباب التي تستضيفها الإمارات ودبي سنوياً.
وشهد التسجيل على المشاركة في البطولة إقبالاً كبيراً للاعبين الدوليين الشباب من مختلف دول العالم، ويمثل الإمارات كل من مروان ناصر المرزوقي، وعبدالرحمن عبدالله المرزوقي، وخالد فريدوني.
وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر ال مكتوم يحرص على استثمار عناصر نجاح جميع البطولات، ومنها بطولة دبي السوق الحرة للشباب لتطويرها، وبما ينعكس على رياضة التنس في الإمارات، وقال «البطولة تعتبر من اهم البطولات التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الدولي، لكونها أسهمت في استدامة نشر ثقافة ممارسة التنس، وأنها استقطبت لاعبين من مختلف دول العالم، ما يسهم بارتفاع المستويات الفنية للاعبينا الشباب على المدى الطويل».

الإمارات
دبي
التنس
ناصر المرزوقي
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