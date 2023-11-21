دبي تستضيف 28 فعالية في أسبوع



دبي (الاتحاد)



تستضيف دبي، خلال نهاية الأسبوع 6 بطولات دولية، من بين 28 فعالية متنوعة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي، في مقدمتها معرض ومؤتمر دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الذي يقام على مساحة تزيد عن 26 ألف متر مربع في قاعات زعبيل، بمركز دبي التجاري العالمي، من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، حيث يستقطب أكثر من 35 ألف زائر، ويشارك فيه 3000 مشارك من 40 دولة، من بينهم 600 رياضي من المحترفين في بناء الأجسام.

ويقام «دوري البيسبول يونايتد الدولي» أول بطولة احترافية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وتقام 24 و25 نوفمبر في استاد دبي الدولي.

وتتواصل النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات بنادي سكاي دايف دبي بمنطقة مارينا، وبطولة التنس الدولية للناشئين على استاد دبي للتنس بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم يتنافسون في فئتي الفردي والزوجي.

وتقام البطولة الدولية الخامسة للجمباز الإيقاعي في النصر بمشاركة 350 لاعبة من 15 دولة، تتقدمهم البطلة الأوكرانية الحاصلة على برونزية بطولة العالم في الجمباز الإيقاعي، كما تقام «بطولة الآيبيه الدولية للمبارزة» في مدرسة سيتيزنز بشارع الصفا 25 و26 نوفمبر.

وتستضيف منطقة حتا سباق سبارتن ريس أحد أصعب سباقات التحمل في العالم الذي يقام 25 و26 نوفمبر الجاري بين الجبال والوديان في منطقة حتا الرائعة، ويقام سباق مردف سيتي سنتر للجري العائلي 25 نوفمبر، وتنظمه شركة 9714 للفعاليات الرياضية، وتنطلق بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز الأولى من 24 إلى 26 نوفمبر بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة.

وتتواصل بطولة فورتونا للريشة الطائرة بمقر أكاديمية فوتونا بمنطقة ديرا، ويقام سباق مدارس داسا للجري في استاد سفنز، وكأس دبي للبادل في أكاديمية ورلد للبادل بمنطقة القوز، وسباق دبي هاربور للجري الليلي في ميناء دبي هاربور، وتحدي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للدراجات الهوائية في منطقة القدرة، وبطولة الإمارات المفتوحة للاسكواش في النادي الهندي بدبي.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي كأس الاتحاد للسباحة يوم 24 نوفمبر، وبطولة سبيدو للسباحة يومي 25 و26 نوفمبر، وتقام بطولة كريبتو للملاكمة في فندق رامي دريم بالخليج التجاري، وتصفيات كأس مينا لكرة القدم في مركز جبل علي الرياضي، وبطولة هيت ذا ديسك للملاكمة في سفينة الملكة إليزابيث 2 في نادي اليخوت والقوارب بميناء راشد، وسباق الجري المجتمعي على قناة دبي المائية، وتحدي الغد للدراجات الهوائية في جامعة حمدان بن محمد الذكية، وسباق الجري المجتمعية من أجل التوعية بالصحة واللياقة البدنية في ريب ماركت بأكاديمية شرطة دبي، وسباق ماف للجري في المضمار حول ملعب الجولف بمنطقة ميدان، وبطولة آبيكس للسباحة في مقر الأكاديمية بمنطقة الوصل.

ويقام سباق سيجنا للجري واللياقة البدنية على شاطئ كايت بيتش، وسباق دبي لقوارب التجديف المحلية بمنطقة الجداف، وفعالية اليوجا في مركز القدرة لليوجا، وكأس عيد الاتحاد للبولو في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وسباق جبال الألب للتزلج على الجليد في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، ويقام تحدي دبي للجري في شارع الشيخ زايد الحدث الرياضي الأكبر من نوعه من حيث عدد المشاركين.