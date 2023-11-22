سباق عيد الاتحاد للمحامل الشراعية ينطلق السبت



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق عيد الاتحاد للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً «الجولة الثانية لهذه الفئة» يوم 25 نوفمبر الجاري في أبوظبي، وذلك ضمن احتفالات الدولة والنادي بعيد الاتحاد الـ 52.

ويأتي تنظيم السباق ضمن برنامج النادي لأنشطة وفعاليات الموسم، الذي يتضمن العديد من سباقات المحامل الشراعية التراثية بجميع فئاتها، والتي تقدم التراث الإماراتي في أبهى صوره، وتعرف بمفرداته القيمة، ومن بينها سباق المحامل الشراعية لفئة 43 قدماً في كل المناسبات الوطنية، حيث التنافس على جوائز قيمة.

وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل مبكراً، وشهد إقبالاً كبيراً على المشاركة، لاسيما أنه سباق يقام ضمن احتفالات الإمارات بمناسبة عزيزة على الجميع، ويتوقع أن يصل عدد المحامل المسجلة للمشاركة إلى رقم جديد في سباقات هذه الفئة، حيث ينتظر مشاركة أكثر من 90 محملاً على متنها أكثر من 1800 بحار، وينطلق السباق من عالي النوف لمسافة 20 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية عند كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.

من جهته، وجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه الكريمة للسباق، مؤكداً أن هذه الرعاية تضاعف من قيمة الحدث، وتشكل حافزاً إضافياً للمنظمين والمشاركين والمتابعين.

وأضاف: سباق عيد الاتحاد له خصوصيته ومكانته الرفيعة لدى الملاك والنواخذة والبحارة والمتابعين، وتنظيمه يحفز الجميع على المشاركة في سباق يحمل كل المعاني القيمة والنبيلة لمناسبة وطنية غالية، أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمؤسسون لتنطلق منها مسيرة الإمارات الظافرة نحو تقدم حضاري لا مثيل له.

وقال: يحرص نادي أبوظبي للرياضات البحرية على المشاركة بأنشطة وفعاليات وسباقات في كل الاحتفالات الوطنية، لأن هذا من صميم عمل النادي وأهدافه، في الجانبين الرياضي والمجتمعي، وهو واجب وطني.

وأضاف: النادي أكمل ترتيبات تنظيم سباق عيد الاتحاد للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وتواصل اللجنة المنظمة للسباق عمليات استلام طلبات التسجيل، وتسليم المشاركين اللوائح الخاصة بالسباق، إلى جانب التجهيزات الفنية واللوجستية الأخرى.