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الرياضة

ماركينيوس يغيب 10 أيام

ماركينيوس يغيب 10 أيام
24 نوفمبر 2023 09:37

باريس (أ ف ب)

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يغيب البرازيلي ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، عن مباراتي فريقه المرتقبتين أمام موناكو في الدوري الفرنسي لكرة القدم «الجمعة» وأمام نيوكاسل الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا «الثلاثاء» بداعي إصابة في الركبة تعرّض لها خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي، حسب ما أفاد ناديه.
وأوضح سان جيرمان في بيان صحفي «بعد تعرضه لإصابة بسيطة في أوتار الركبة اليمنى، ويخضع ماركينيوس للعلاج لمدة 10 أيام».
وخرج المدافع البالغ 29 عامًا خلال مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم 2026، والتي خسرها البرازيليون 0-1.
وتعد المباراتان في غاية الأهمية بالنسبة لسان جيرمان، حيث تجمعه المواجهة الاولى بأحد أبرز مطارديه على اللقب، إذ يتصدر نادي العاصمة الفرنسية الترتيب بـ 27 نقطة مقابل 24 لفريق الإمارة، أما الثانية، فستكون أمام نيوكاسل، في ظل صراع شديد على بطاقتي التأهل الى الدور الثاني عن المجموعة السادسة «الحديدية»، حيث يحتل بوروسيا دورتموند الألماني صدارة الترتيب بسبع نقاط أمام سان جيرمان الثاني «6»، وميلان الإيطالي الثالث «5»، ونيوكاسل الرابع «4»، قبل جولتين من نهاية الدور الأول.
وسبق أن أكد سان جرمان، الخميس، أن لاعب وسطه وارن زاير-إيمري «17 عاماً»، «المصاب بالتواء متوسط الخطورة في كاحله الأيمن» خلال مباراة فرنسا ضد جبل طارق «14-0» في تصفيات «يورو 2024» يخضع للعلاج حتى العطلة الشتوية».

البرازيل
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
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دوري أبطال أوروبا
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نيوكاسل
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