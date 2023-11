أبوظبي (الاتحاد)



تشهد «النسخة 15» من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، تنظيم مزاد حصري يضم 30 سيارة نادرة من أشهر السيارات في العالم يقام السبت على خط الانطلاق في حلبة مرسى ياس.

ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، يفتح مسار حلبة مرسى ياس أبوابه أمام جمهور «الفورمولا-1» عند خط الانطلاق، حيث تقف السيارات المعروضة في المزاد، فيما يمكن للجمهور العالمي متابعة تطوراته مباشرة عبر الموقع Bonhamscars.com. ومن المتوقع أن تصل مبيعات مزاد On the Grid: The Abu Dhabi Auction التي تنظمه دار بونهامز لمزادات السيارات بالتعاون مع نادي البادوك لـ «الفورمولا-1» إلى أكثر من 20 مليون دولار.

واستعرضت دار بونهامز لمزادات السيارات مجموعتها المتميزة المعروضة للمزاد في أرجاء مختلفة من حلبة مرسى ياس، وتعاونت دار بونهامز لمزادات السيارات مع ذا ستابلز، أبوظبي التي تولت مسؤولية شحن وتخزين والاهتمام بهذه السيارة الفريدة، بالإضافة إلى عرض 26 من هذه السيارات في معرض حديث مصمم خصيصاً لهذا الغرض على بعد 100 متر فقط من مسار السباق في حلبة مرسى ياس، فيما تستعرض بقية السيارات في مواقع مختلفة في مناطق الواحات ومنطقة البادوك.

مزاد حصري للسيارات الفريدة والكلاسيكية



وتتضمن قائمة السيارات المعروضة في المزاد الحصري مجموعة من السيارات التي سطرت اسمها في تاريخ سباقات «الفورمولا-1»، ولا تزال محفورة في ذاكرة عشاق هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم، ومنها سيارة فريق جون بلاير لوتس كوزوورث تايب 79 التي حقق ماريو أندريتي على متنها لقب بطولة العالم للسائقين لعام 1978، وتتراوح القيمة التقديرية لهذه السيارة التي تحمل لقب «الجمال الأسود» ما بين 6.5 و9.5 مليون دولار، وتعد السيارة الوحيدة التي حققه معه أي سائق أميركي بطولة العالم للسائقين لـ «الفورمولا-1».

وإلى جانبها تصطف سيارة ماكلارين مرسيدس MP4/21 التي قادها كيمي رايكونن في موسم 2021، وصعد عند قيادتها منصة التتويج مرتين، ويتراوح السعر التقديري لهذه السيارة بين 2.5 و3.5 مليون دولار، وترتبط السيارة بحادثة شهيرة في رياضة «الفورمولا-1» حين توقف محركها عن العمل خلال سباق الجائزة الكبرى في موناكو، وخرج كيمي من السباق ليتوجه مباشرة إلى يخته الراسي في خليج موناكو بدلاً من العودة إلى مرائب الفريق.

كما تشمل السيارات المعروضة في المزاد سيارة ماكلارين إيلفا طراز 2022 المعدلة حسب الطلب، والتي يملكها فرناندو ألونسو البطل المتوج ببطولة العالم لـ «الفورمولا-1» مرتين، وسيارة بورشه RSR911 الحصرية، وسيارة لامبورجيني ميرشلاجو إل بي 670-4 سوبر فيلوتشي لعام 2010.