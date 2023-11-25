الأحد 26 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المنصة الجديدة» تستقبل كأس «جائزة أبوظبي»

«المنصة الجديدة» تستقبل كأس «جائزة أبوظبي»
25 نوفمبر 2023 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحرز ذهبيتين في دولية دبي للقفز بالمظلات
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية


حطّت كأس جائزة أبوظبي الكبرى رحالها في حلبة مرسى ياس قبل السباق الختامي للموسم الحالي من البطولة، ولكن تم استقبالها هذه المرة في منصة التتويج الجديدة كلياً التي أُضِيفت مؤخراً إلى الحلبة.
ويأتي وصول الكأس اللامعة إلى منصة التتويج الجديدة، بعد جولتها الرسمية في العاصمة أبوظبي خلال الشهر الحالي، قبل انطلاق فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي.
ويتميز تصميم المنصة الجديدة بموقعها المتميز الذي يتيح لعدد أكبر من المشجعين الاستمتاع بمراسم تتويج الفائزين الثلاثة بالسباق، وذلك بفضل إطلالتها على الخط البداية ومنطقة الصيانة، الأمر الذي يتيح لجميع الجماهير الحاضرة السباق من المدرج الغربي ومدرج المسار المستقيم الغربي والمدرج الرئيس، ونادي البادوك وبرج شمس، مشاهدة لحظات احتفال الفائزين الثلاثة بختام جائزة أبوظبي الكبرى في تجربة تعد الأولى من نوعها.
الجدير بالذكر أن ماكس فيرستابن، بطل العالم الحالي، يسعى لرفع كأس جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للمرة الرابعة على التوالي خلال مسيرته، وذلك بعد فوزه بها في الأعوام 2020 و2021 و2022.

الإمارات
أبوظبي
حلبة مرسى ياس
الفورمولا-1
آخر الأخبار
الإمارات تحرز ذهبيتين في دولية دبي للقفز بالمظلات
الرياضة
الإمارات تحرز ذهبيتين في دولية دبي للقفز بالمظلات
اليوم 15:30
«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة «زود» لموظفي حكومة الإمارة
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة «زود» لموظفي حكومة الإمارة
اليوم 15:27
استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه
الأخبار العالمية
استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه
اليوم 15:18
«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!
اليوم 15:06
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية
الرياضة
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية
اليوم 15:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©