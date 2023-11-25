«المنصة الجديدة» تستقبل كأس «جائزة أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



حطّت كأس جائزة أبوظبي الكبرى رحالها في حلبة مرسى ياس قبل السباق الختامي للموسم الحالي من البطولة، ولكن تم استقبالها هذه المرة في منصة التتويج الجديدة كلياً التي أُضِيفت مؤخراً إلى الحلبة.

ويأتي وصول الكأس اللامعة إلى منصة التتويج الجديدة، بعد جولتها الرسمية في العاصمة أبوظبي خلال الشهر الحالي، قبل انطلاق فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي.

ويتميز تصميم المنصة الجديدة بموقعها المتميز الذي يتيح لعدد أكبر من المشجعين الاستمتاع بمراسم تتويج الفائزين الثلاثة بالسباق، وذلك بفضل إطلالتها على الخط البداية ومنطقة الصيانة، الأمر الذي يتيح لجميع الجماهير الحاضرة السباق من المدرج الغربي ومدرج المسار المستقيم الغربي والمدرج الرئيس، ونادي البادوك وبرج شمس، مشاهدة لحظات احتفال الفائزين الثلاثة بختام جائزة أبوظبي الكبرى في تجربة تعد الأولى من نوعها.

الجدير بالذكر أن ماكس فيرستابن، بطل العالم الحالي، يسعى لرفع كأس جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للمرة الرابعة على التوالي خلال مسيرته، وذلك بعد فوزه بها في الأعوام 2020 و2021 و2022.