الإثنين 27 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كاماردا أصغر لاعب في «الكالشيو»

كاماردا أصغر لاعب في «الكالشيو»
26 نوفمبر 2023 11:35


أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
ماتزاري يُعيد التوازن إلى «أمراء الجنوب»
موناكو يتعذب في «حديقة الأمراء»!


أصبح الفتى فرانشيسكو كاماردا مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي أصغر لاعب يشارك في مباراة بالدوري «الكالشيو»، إذ دفع به ستيفانو بيولي المدير الفني في الدقيقة 83 من مباراة الفريق أمام فيورنتينا في «الجولة 13»، وهو بعمر15 سنة و8 أشهر و15 يوماً.
واضطر بيولي إلى إشراك «الفتى الصغير»، نظراً لإصابة عدد من لاعبي الخط الهجومي، بينما كان الفريق متقدماً بهدف من ضربة جزاء سجلها الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز في آخر دقيقة من الشوط الأول.
وتفوق كاماردا بذلك على ويزدام إيمي لاعب بولونيا الذي شارك للمرة الأولى في الدوري الإيطالي بعمر 15 سنة و9 أشهر ويوم واحد، وأماديو أميدي لاعب روما «15 سنة و9 أشهر و5 أيام».
ولفت كاماردا الأنظار إليه، وهو يتألق في فريق الشباب تحت 19 سنة بالنادي، وسجل هذا الموسم 3 أهداف، منها هدف رائع بركلة «مزدوجة خلفية» في مرمى شباب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأشاد بيولي بهذا الفتى الصغير خلال مؤتمره الصحفي، قائلاً: الموهبة ليس لها عمر، ومن الممكن أن يتحدد مستقبل، ومصير أي لاعب من خلال الفرص، ونرعاه خلال مسيرته الكروية معنا، وهو على أية حال شخص هادئ، ولا يتعجل الفرصة، لأنه لا يزال صبياً صغيراً، وإن كان في الوقت نفسه ذا شخصية ناضجة.
وأضاف: سعيد بوجوده معنا، وهو قادرعلى مساعدتنا عند الحاجة، وقد اشتغل على نفسه جيداً في الأيام الأخيرة.
واعترف بيولي بأنه أشركه في مباراة فيورنتينا، لكي يمنحه الثقة في نفسه وإمكانياته، سواء لعب بعد ذلك أو لم يلعب.
وكان ميلان حقق فوزاً صعباً على فيورنتينا 1- صفر، رغم أنه كان يلعب على ملعبه «جوزيبي مياتزا» في سان سيرو ووسط جماهيره، ورفع بذلك رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
ميلان
فيورنتينا
آخر الأخبار
حمدان بن محمد بن زايد خلال التتويج بحضور محمد بن سليم
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد: الفورمولا- 1 ترسخ مكانة أبوظبي العالمية
اليوم 01:47
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
علوم الدار
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
اليوم 01:47
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
علوم الدار
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
اليوم 01:47
الشجر.. يصلح ما أفسده البشر!
علوم الدار
الشجر.. يصلح ما أفسده البشر!
اليوم 01:47
الروبوت.. عامل نظافة «المستقبل»
علوم الدار
الروبوت.. عامل نظافة «المستقبل»
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©