كاماردا أصغر لاعب في «الكالشيو»



أنور إبراهيم (القاهرة)



أصبح الفتى فرانشيسكو كاماردا مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي أصغر لاعب يشارك في مباراة بالدوري «الكالشيو»، إذ دفع به ستيفانو بيولي المدير الفني في الدقيقة 83 من مباراة الفريق أمام فيورنتينا في «الجولة 13»، وهو بعمر15 سنة و8 أشهر و15 يوماً.

واضطر بيولي إلى إشراك «الفتى الصغير»، نظراً لإصابة عدد من لاعبي الخط الهجومي، بينما كان الفريق متقدماً بهدف من ضربة جزاء سجلها الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز في آخر دقيقة من الشوط الأول.

وتفوق كاماردا بذلك على ويزدام إيمي لاعب بولونيا الذي شارك للمرة الأولى في الدوري الإيطالي بعمر 15 سنة و9 أشهر ويوم واحد، وأماديو أميدي لاعب روما «15 سنة و9 أشهر و5 أيام».

ولفت كاماردا الأنظار إليه، وهو يتألق في فريق الشباب تحت 19 سنة بالنادي، وسجل هذا الموسم 3 أهداف، منها هدف رائع بركلة «مزدوجة خلفية» في مرمى شباب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشاد بيولي بهذا الفتى الصغير خلال مؤتمره الصحفي، قائلاً: الموهبة ليس لها عمر، ومن الممكن أن يتحدد مستقبل، ومصير أي لاعب من خلال الفرص، ونرعاه خلال مسيرته الكروية معنا، وهو على أية حال شخص هادئ، ولا يتعجل الفرصة، لأنه لا يزال صبياً صغيراً، وإن كان في الوقت نفسه ذا شخصية ناضجة.

وأضاف: سعيد بوجوده معنا، وهو قادرعلى مساعدتنا عند الحاجة، وقد اشتغل على نفسه جيداً في الأيام الأخيرة.

واعترف بيولي بأنه أشركه في مباراة فيورنتينا، لكي يمنحه الثقة في نفسه وإمكانياته، سواء لعب بعد ذلك أو لم يلعب.

وكان ميلان حقق فوزاً صعباً على فيورنتينا 1- صفر، رغم أنه كان يلعب على ملعبه «جوزيبي مياتزا» في سان سيرو ووسط جماهيره، ورفع بذلك رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث.