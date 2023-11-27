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الرياضة

«تنس الحبتور للسيدات» تنطلق 3 ديسمبر

«تنس الحبتور للسيدات» تنطلق 3 ديسمبر
27 نوفمبر 2023 18:16

 
رضا سليم (دبي)

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بدأت اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات التجهيز للنسخة الـ 26 التي تنطلق الأحد المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52، وتبلغ جوائزها 100 ألف دولار، وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً يوم الأحد المقبل بفندق حبتور جراند بالجميرا لإجراء القرعة الرئيسية إلى جانب إلقاء الضوء على النسخة الجديدة، حيث تتأهل 8 لاعبات من التصفيات بالدور التمهيدي إلى جانب 20 لاعبة من المرشحات وفق التصنيفات، بالإضافة إلى 4 بطاقات استثنائية منحتها من اللجنة المنظمة لـ 4 لاعبات للدخول مباشرة للنهائيات وهن الألمانية سابين ليزكي والروسية فيرا زنوفيرنا والفرنسية كريستينا ميلادينوفيك ولاعبة لاتفيا انستاسيا.
كانت اللجنة المنظمة قد منحت 5 لاعبات بطاقة مشاركة استثنائية في التصفيات بالدور الأول وهن المصرية ياسمين عزت والروسيتان ايف جاركوشا وزميلتها الفتينا ابراجيموفا والرومانيتان بوجيكا ستوفينا وزميلتها لونا زافانورا، وتمثل البطولة جسر للاعبات الصاعدات للوصول للعالمية. 
وأكدت نورة بدوي مديرة البطولة أن الاتحاد الدولي للتنس رشح الألمانية شابينا حكماً عاماً للبطولة، إلى جانب 5 حكام كرسي دوليين هم المصري رامي عبد الحليم، والإيطالية فيدريكا ومواطنتها عديلة سليمان والكرواتية انتونيا واللبنانية جوي خليل. 

الإمارات
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