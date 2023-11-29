وفد روسي يزور مجمع حمدان الرياضي

دبي (الاتحاد)

زار وفد رياضي روسي رفيع المستوى مجمع حمدان الرياضي التابع لمجلس دبي الرياضي، وذلك للاطلاع على الإمكانيات الكبيرة التي يضمها المجمع الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي تحول إلى وجهة عالمية مفضلة لإقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات والفرق في مختلف الرياضات، ومن مختلف الدول والقارات.

وضم الوفد الزائر عدداً كبيراً من المسؤولين في مختلف المؤسسات والاتحادات الرياضية الروسية، ومن أبرزهم أنتونوف أنطون فاليريفيتش كبير مستشاري المكتب الرئاسي لتسهيل أنشطة مجلس الدولة في الاتحاد الروسي، وبارانوف أنطون يوريفيتش مساعد وزير الرياضة الروسي، وكازيموف إبراهيم شوخراتوفيتش المدير التنفيذي، الأمين العام بالاتحاد الروسي للتراياثلون، وفيدوروف بافيل ألكسيفيتش المدير العام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرجبي الروسي، وريكالينا ماريا فاسيليفنا الأمين العام لاتحاد التسلق الروسي، كوزاتشينكو ديمتري سيرجيفيتش المدير التنفيذي لاتحاد الجولف الروسي، وخولوخولوفا مارينا بتروفنا نائب المدير التنفيذي للاتحاد الروسي للتراياثلون، وإرشوفا إليزافيتا إيلينيشنا رئيسة العلاقات الدولية بالاتحاد الروسي للتزلج على الأمواج، وبروخوروفا إيلينا جيناديفنا رئيس التطوير في الاتحاد الروسي للتزلج على الأمواج.

وضم الوفد البطلة الأولمبية صوفيا لوخانوفا الحائزة على الميدالية الذهبية للمبارزة في أولمبياد طوكيو 2020، والميدالية الذهبية في كأس العالم للمبارزة 2019، والميدالية الذهبية في بطولة العالم للمبارزة 2018، والبطل الأولمبي ناجورني نيكيتا فلاديميروفيتش الحائز على الميدالية الذهبية في الجمباز الفني للرجال «فرق» في أولمبياد طوكيو 2020، وميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو 2020، والميدالية الفضية «فرق» في أولمبياد ريو 2016، بالإضافة إلى الفرنسي فيليب بلانشارد مدير الإعلام السابق في اللجنة الأولمبية الدولية، وليز كوسيمي المدير العام السابق للجنة الأولمبية الوطنية الفرنسية من 2021 إلى 2023.

وبحث الوفد الزائر سبل التعاون لتنظيم بطولات رياضية وإقامة معسكرات للمنتخبات الروسية المختلفة، حيث اطلع أعضاء الوفد على الإمكانيات الفنية واللوجستية التي يضمها المجمع الأيقوني، وكذلك على برنامج معسكرات المنتخبات والفرق التي تتدرب فيه خلال الفترة الماضية واللاحقة، واستعراض إمكانية جدولة إقامة معسكرات خلال الفترة المقبلة، كون المجمع مهيئاً لاستضافة مختلف أنواع الفعاليات الرياضية، ويضم أقساماً تدريبية عديدة تحقق الهدف الذي تسعى إليه المنتخبات والفرق المختلفة التي تفضل إقامة المعسكرات التدريبية في دبي، لمنح لاعبيها فرصة زيارة المدينة والاستمتاع بمنشآتها السياحية والعمرانية التي ذاع صيتها في عموم العالم، وكذلك التدرب في المنشآت الرياضية بمواصفات عالمية.

واطلع الوفد الروسي على مرافق المجمع المصممة وفق أعلى المعايير الدولية والتخطيط الدقيق والتقنيات الصديقة للبيئة المستخدمة فيه التي تعزز الاستدامة، وأحدث معدات التدريب والبنية التحتية الرقمية، وتابعوا شرحاً لأساليب التخطيط وإدارة تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى والابتكار في تعزيز أداء الرياضيين وسلامتهم وخبرتهم الشاملة، والإمكانيات المتوفرة فيه التي توفر التكامل والتنوع بين الرياضات المتعددة وتستوعب أكبر عدد من البطولات.