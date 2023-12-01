ليفربول وليفركوزن وأتالانتا إلى دور الـ 16 في «يوروبا ليج»

بيرجامو (أ ف ب)



بات ليفربول الإنجليزي. وباير ليفركوزن الألماني. وأتالانتا الإيطالي أول المتأهلين إلى الدور ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوربا ليج» في كرة القدم، بفوز الأول على ضيفه لاسك لينتس النمساوي 4-0، والثاني على مضيفه هاكن السويدي 2-0، وتعادل الثالث مع ضيفه سبورتنج البرتغالي 1-1، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الرابعة.

في المباراة الاولى على ملعب «أنفيلد»، استعاد ليفربول توازنه، عقب خسارته أمام تولوز الفرنسي في الجولة الرابعة، وقسا على ضيفه لينتس برباعية نظيفة.

ومنح الكولومبي لويس دياز التقدم لليفربول بضربة رأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية من جو جوميز «12».

وأضاف الهولندي كودي خاكبو الهدف الثاني، عندما تابع كرة من القائد الدولي المصري محمد صلاح من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي «15»، وأعاد خاكبو «الهدية» إلى صلاح، عندما اقتنص ركلة جزاء، انبرى لها الدولي المصري بيسراه على يسار الحارس توبياس لافال «51»، قبل أن يضيف خاكبو هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه «92».

وضمن ليفربول صدارة المجموعة الخامسة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، مستفيداً من تعثر منافسه الوحيد على بطاقة ثمن النهائي تولوز الفرنسي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه سان جيلواز البلجيكي.

وفي الثانية، تابع باير ليفركوزن هيمنته على المجموعة الثامنة، وحقق فوزه الخامس توالياً، بتغلبه على مضيفه هاكن 2-0، سجلهما النيجيري فيكتور بونيفاس «14»، والتشيكي باتريك شيك «74».

وهو الفوز الرابع عشر توالياً لليفركوزن في مختلف المسابقات، والثامن عشر في 19 مباراة خاضها حتى الآن دون خسارة، وفي المجموعة ذاتها، تعادل مولده النرويجي مع ضيفه قره باج الأذربيجاني 2-2، ورفع كل منهما رصيده إلى 7 نقاط.

وفي الثالثة في برجامو، سجل جانلوكا سكاماكا «23» هدف أتالانتا، والإنجليزي ماركوس إدواردز «56» هدف سبورتنج.

وضمن أتالانتا صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام سبورتنج الذي ضمن الوصافة، وبالتالي خوض الملحق ضد أحد أصحاب المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا، مستغلاً خسارة شتورم جراتس النمساوي الثالث أمام ضيفه راكوف تشيستوخوفا البولندي 0-1، سجله الإكوادوري جون ييبواه في الدقيقة 81.

وتفوق أتالانتا على سبورتنج في المواجهتين المباشرتين، بعدما كان تغلب عليه 2-1 في الجولة الثانية في لشبونة، وبالتالي لن يتمكن سبورتنج من انتزاع الصدارة من أتالانتا لو فاز في الجولة الأخيرة وخسر الفريق الإيطالي.

ويتأهل متصدرو المجموعات الثماني مباشرة إلى ثمن النهائي، ويخوض أصحاب المركز الثاني ملحقاً بمواجهة الفرق صاحبة المركز الثالث في دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما ينتقل أصحاب المركز الثالث في «يوروبا ليج» إلى خوض ملحق مع أصحاب المركز الثاني في «كونفرنس ليج» من أجل بلوغ ثمن نهائي الأخيرة.

وخطا وستهام يونايتد الإنجليزي خطوة كبيرة نحو بلوغ ثمن النهائي، بفوزه القاتل على مضيفه باتشكا توبولا 1-0، سجله التشيكي توماس سوتشيك في الدقيقة 89.

وعزز وستهام موقعه في صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بفارق المواجهة المباشرة أمام مطارده المباشر ومنافسه على بطاقة ثمن النهائي فرايبورج الألماني الذي أكرم وفادة ضيفه أولمبياكوس اليوناني بخماسية نظيفة.

وحسم الفريق الألماني نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله أربعة أهداف، بينها ثلاثية للمهاجم الدولي النمساوي ميكايل جريجوريتش في الدقائق 3 و8 و36، وأضاف الفرنسي كيليان سيلديليا الرابع «42»، وختم الياباني ريتسو دوان المهرجان بالهدف الخامس «77».

ويلتقي وستهام وفرايبورج في قمة نارية في لندن في الجولة السادسة الأخيرة في 14 ديسمبر الجاري، حيث يحتاج الفريق الإنجليزي إلى التعادل فقط، كونه فاز على الفريق الألماني 2-1 في فرايبورج في الجولة الثانية، فيما يتعيّن على الأخير الفوز كي يحسم الصدارة وبطاقة ثمن النهائي.

وضمن برايتون الإنجليزي خوض الملحق على الأقل، بفوزه على مضيفه أيك أثينا اليوناني 1-0، سجله البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 55، وأكمل أيك أثينا المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعب وسطه الصربي مييات جاتشينوفيتش لتلقيه الإنذار الثاني «65».

وعزز برايتون موقعه في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف مرسيليا الفرنسي المتصدر، والفائز بصعوبة على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 4-3، بينها «هاتريك» للدولي الجابوني بيار إيميريك أوباميانج.

وسجل أوباميانج «9 من ضربة جزاء و48 و93 من ضربة جزاء»، والكونغولي الديموقراطي شانسيل مبيمبا «26» أهداف مرسيليا، وبراين بروبي «10 و30»، والإنجليزي تشوبا أكبوم «80» أهداف أياكس الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعب وسطه الدولي ستيفن بيرخهوس في الدقيقة 63، ويلتقي برايتون وضيفه مرسيليا في قمة حاسمة في الجولة الأخيرة.

وانعش سبارتا براغ التشيكي آماله في المنافسة على وصافة المجموعة الثالثة على الأقل، عندما تغلب على ريال بيتيس الإسباني 1-0، سجله السلوفاكي لوكاس هاراسلين في الدقيقة 54.

وعزز سبارتا براغ موقعه في المركز الثالث، برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين خلف ريال بيتيس، ونقطة واحدة خلف رينجرز الأسكتلندي الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أريس ليماسول القبرصي 1-1.

كما وضع رين قدماً في ثمن النهائي بفوزه على مضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها مارتان تيرييه «29»، والجزائري أمين جويري «47»، والسويسري فابيان ريدر «93».

وهو الفوز الثالث توالياً لرين والرابع في دور المجموعات، وعزز موقعه في الصدارة برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام مطارده المباشر فياريال الإسباني الفائز على ضيفه باناثينايكوس اليوناني 3-2، ويملك فياريال مباراة مؤجلة ضد مكابي حيفا يخوضها الأربعاء المقبل.

واقترب سلافيا براغ التشيكي من ثمن النهائي، بفوزه الثمين على مضيفه شيريف تيراسبول المولدافي 3-2، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الأول للمجموعة السابعة، بفارق نقطتين أمام روما الإيطالي الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه سيرفيت السويسري 1-1.

وكان روما البادئ بالتسجيل عبر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو «21»، ورد صاحب الأرض مطلع الشوط الثاني بواسطة الإيفواري كريس بيديا «50».