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الرياضة

سلطان بن حمدان: دعم واهتمام القيادة الرشيدة وراء نجاح مهرجانات الهجن

سلطان بن حمدان: دعم واهتمام القيادة الرشيدة وراء نجاح مهرجانات الهجن
2 ديسمبر 2023 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه واهتمامه ورعايته للرياضات التراثية في الدولة، وعلى رأسها سباقات الهجن، بمناسبة ختام جائزة زايد الكبرى للهجن 2023، مرجعاً النجاح المتميز الذي حققته الجائزة في نسختها الـ30 إلى دعم واهتمام القيادة الرشيدة.
وقدم معاليه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه ومتابعته لهذا الحدث الكبير الذي أصبح محط أنظار جميع ملاك ومحبي سباقات الهجن في المنطقة، لما له من قيمة معنوية ومالية كبرى، جعلته الحدث الأضخم والأفخم والأغلى.
وقال معاليه: «إن المشاركة الكبيرة على أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين، هذا العام جسدت مسيرة حب الملاك لتراثهم»، مشيراً إلى وجود حرص كبير على استمرارية الوجود في جائزة زايد الكبرى، لأنها تمثل عنواناً بارزاً يؤكد العرفان والوفاء لهذه المناسبة الغالية التي تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.
وهنأ معاليه الملاك المتوجين بالناموس هذا العام، معتبراً أن الجميع فائز بوجوده في هذه المناسبة التي تمثل ملتقى سنوياً لمحبي سباقات الهجن، وكرنفالاً يعزز الإخاء والمحبة بين الجميع، الذين حرصوا على الاستعداد الجيد، والدفع بنخبة من الهجن في جميع السباقات، وبشكل خاص في شوط السيف الذي يمثل الجائزة الكبرى.
كما شكر معاليه كل من ساهم في إنجاح نسخة هذا العام من جائزة زايد الكبرى، وخص بالشكر أعضاء اللجنة المنظمة العليا واللجان العاملة، على ما بذلوه من جهد مقدر حتى تخرج المنافسات في أبهى صورة، وتنال رضى جميع المشاركين والمتابعين، وتمنى للجميع التوفيق فيما تبقى من موسم سباقات الهجن.

سلطان بن حمدان
سباقات الهجن
اتحاد سباقات الهجن
جائزة زايد الكبرى للهجن
مهرجان جائزة زايد الكبرى للهجن
جائزة زايد الكبرى
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