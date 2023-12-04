تفوق «المصنفات» في افتتاح «تنس الحبتور»

دبي (الاتحاد)

منعت اللاعبات المصنفات، مفاجآت ضربة البداية في افتتاح النسخة الـ 26 من بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات، المقامة حاليا بملاعب فندق الحبتور جراند بدبي، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار واستطاعت المصنفتان الأولى والثانية في البطولة تسجيل بداية سهلة، بعد أن تمكنت المصنفة الأولى السلوفاكية فيكتوريا هورنكاكوفا من أقصاء المصنفة 232 على العالم، السلوفينية داليلا نابكوبوفيتش، والفوز عليها بمجموعتين دون رد بواقع (6-4 و6-3) في مباراة امتدت لـ 74 دقيقة، وتواجه فيكتوريا في ثاني أدوار البطولة، مع الفائزة من لقاء الصربية لولا راديفوفيتش أمام البلغارية إيزابيلا سلينكوفا الذي يقام في ختام الدور الأول.

وحجزت بطلة «تحدي الحبتور» في نسخة 2021، والمصنفة الثانية بالبطولة الأوكرانية داريا سنيجور، مقعدها للدور الثاني، عقب فوزها على الروسية انستازيا زاخاروفا المصنفة 192 عالمياً بمجموعتين دون رد (6-2 و6-4) في مباراة أقيمت على الاستاد الرئيس وامتدت إلى 72 دقيقة، وستواجه داريا في الدور الـ 16، الفائزة من لقاء الروسية سانيا زايتسيفا أمام المجرية تيما بوبش صاحب الإنجازات اللافتة في عالم الكرة الصفراء خاصة في منافسات الزوجي التي توجت خلالها بلقبي بطولتي أستراليا المفتوحة عامي 2018 و2020، ورولان جاروس عامي 2019 و2020.

ونجحت الهولندية أني هارتونو المصنفة 180 على العالم في الفوز على مواطنتها ليزلي كيرخوف المصنفة 230 عالمياً، بمجموعتين دون رد (6-1 و6-1) في مباراة اقتصرت على 55 دقيقة، لتضرب أني موعداً في الدور الثاني مع الفائز من لقاء المصنفة الخامسة في البطولة الروسية ماريا تيموفيفا أمام الأوكرانية كالينا فولوكا القادمة من الأدوار التأهيلية.