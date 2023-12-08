10 لاعبين يمثلون البلياردو والسنوكر في «عربية الأردن»



دبي (وام)



يشارك المنتخب الوطني للبلياردو والسنوكر في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر التي تقام من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري في الأردن.

وتغادر بعثة المنتخب يوم السبت إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في البطولة، حيث تضم 10 لاعبين برئاسة مروان الضالعي، المدير المالي بالاتحاد، ومحمد عبد الله، إدارياً للسنوكر، ومروان الفلاسي، إدارياً للبلياردو.

واللاعبون مقسمون إلى 4 للسنوكر، وهم خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي في فئة «الرجال»، ومحمد شهاب، ومحمد الجوكر في فئة «فوق 40»، و6 لاعبين للبلياردو، هم عبد السلام البلوشي، وعبد الله جمعة، وطلال البلوشي، في فئة «الرجال»، وحميد جابر، وعبد الله البلوشي، وسالم السكار في فئة «الناشئين».

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكراً تحضيرياً الأسبوع الماضي في دبي بمشاركة جميع اللاعبين.

وأكد محمد عبد الله، إداري المنتخب، أن الآمال معقودة على اللاعبين للظهور بالشكل المشرف الذي يليق بالرياضة الإماراتية في هذا المحفل العربي، مدعماً بالإنجازات السابقة، وأبرزها إنجاز محمد شهاب بالحصول على فضية بطولة العالم لفردي الماسترز، وإنجازات كأس الاتحاد العربي الذي أقيم بالسعودية مايو الماضي.