الأهلي والزمالك.. «سوبر اليد»



رضا سليم (دبي)



برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، تشهد صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، في السادسة مساء السبت، مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، والتي تقام للمرة الأولى في ضيافة الإمارات.

ويتزامن استضافة السوبر باحتفالات عيد الاتحاد الـ 52.

وتشهد المباراة حفلة فنية فلكلورية من التراث الإماراتي قبل ضربة البداية، ويحضرها عدد كبير من الشخصيات الرياضية وضيوف البطولة، والدكتور محمد الأمين رئس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من أعضاء الاتحاد، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وأعضاء مجلس الإدارة.

ويشارك الأهلي في «السوبر» بصفته بطل الدوري والكأس، فيما يخوضه الزمالك لأنه وصيف الدوري، وتفتح اللجنة المنظمة أبواب الصالة لحضور الجماهير مجاناً، ويديرها طاقم دولي من مونتينيجرو، ويضم إيفان بافيسيفيتش، وميلوس رازناتوفيتش، وعلى الطاولة عمر الزبير ونبيل خميس، والمراقبون فاضل غلوم، ومحمد ناصر.

تضم قائمة الأهلي، محمد إبراهيم، عبدالرحمن طه، عمر خالد «كاستيلو»، أحمد هشام «سيسا»، محسن رمضان، عمر سامي، محمد لاشين، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن فيصل، نبيل شريف، محمد مجدي، سيف هاني «فوكس»، أحمد خيري، أحمد راضي، إبراهيم المصري، أحمد عادل، وياسر سيف ويدربه الإسباني ديفيد ديفيز.

وتضم قائمة الزمالك، محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد وليد، أحمد الأحمر، مؤمن زكي، أحمد حسام، محمد علاء السيد، ومحمد هشام البسيوني «مودي» وأحمد مؤمن صفا، ومازن رضا، وأحمد سامح، ومحمد عبد الغني، وهشام صلاح، خالد وليد، وشادي خليل، وأكرم يسري، ومحمد ياسين، وزياد حشاد، ويدرب الفريق أحمد رمضان.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً، حضره نبيل عاشور، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، ومدربا الأهلي والزمالك.

وقال أحمد رمضان مدرب الزمالك: فريقنا جاهز لـ «السوبر»، وجئنا إلى الإمارات من أجل تقديم مستوى متميز يليق بسمعة كرة اليد المصرية، والظهور بمستوى مشرف أمام الجماهير في الإمارات، ونشكر اتحاد كرة اليد والقائمين على تنظيم السوبر على هذه الدعوة الكريمة.