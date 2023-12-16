«الجناح الطائر» ينجح في «المهمة الأولى» مع الجزيرة

معتصم عبدالله (دبي)



نجح الهولندي بوب دي كليرك «المدرب المؤقت» للجزيرة، في المهمة الأولى، حينما قاد «فخر أبوظبي» إلى تخطي مضيفه «الصقور»، بهدف أحمد العطاس، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة في انطلاق «الجولة 11» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وقاد دي كليرك «61 عاماً» فخر أبوظبي بصورة مؤقتة، إثر إقالة مواطنه فرانك دي بور، عقب الخسارة القاسية في «ديربي العاصمة» أمام الوحدة 2-4، في إياب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسبقتها الخسارة أمام عجمان 1-5 في الجولة العاشرة للدوري.

ومثلت المواجهة أمام «الصقور» الأولى لبوب دي كليرك الجناح السابق لجرافشاب الهولندي، في منصب «المدرب الأول»، بعدما عمل مساعداً لفرانك دي بور في الجزيرة، ليعيد سيناريو تجربته السابقة مع تورنتو في الدوري الكندي عام 2012.

وقال دي كليرك تعليقاً على فوز الجزيرة الصعب: «لم نقدم أفضل مستوياتنا، لكن هذا طبيعي، نظراً للتغييرات التي طرأت على الفريق، في آخر أسبوعين، وأيضاً النتائج السلبية الأخير».

وأضاف: «في الشوط الأول كنا الأكثر استحواذاً، إلا أن المنافس شكل خطورة في الكرات العالية والثانية، وفي الشوط الثاني تحسنا في هذا الجانب، ولم نسمح للمنافس بتهديد مرمانا، وربما كان علينا أن نحرز هدفاً ثانياً لتأمين النتيجة».

وعبر مدرب الجزيرة المؤقت عن سعادته بأداء لاعبي فريقه، وقال: «سعيد باللاعبين الذين أظهروا روحاً رائعة وعقلية انتصارية كبيرة، وأظهروا رغبة في إعادة الفريق إلى الانتصارات»، لافتاً إلى أن فريقه عاد من إحباط الخسارة في مباراتين على التوالي، وافتقد لعدد من لاعبيه الأساسين، وقال: «ركزنا على الجانب المعنوي والذهني لإعادة الروح، وهذا ما نجحنا فيه».

في المقابل، ذكر الإسباني لويس بلاناجوما مدرب فريق الإمارات، أن نتيجة الخسارة لا تعبر عن واقع الأداء القوي للاعبي فريقه، وقال: «للأسف لسنا سعداء بالخسارة الجديدة، والنتيجة لا تعكس الأداء القوي والمنظم، وسنحت لنا فرص للتسجيل أكثر من المنافس ولم نوفق، وأفتخر بلاعبي فريقي، ونحتاج إلى القتال من أجل تحسين النتائج».

وكشف مدرب «الصقور» أن غياب مواطنه إنييستا نجم الفريق، للمباراة الثانية على التوالي، يعود إلى إصابة عضلية طفيفة، مؤكداً أن اللاعب في مرحلة الشفاء حالياً، بعدما فضل الجهاز الفني عدم المجازفة بسرعة عودته إلى الملاعب.