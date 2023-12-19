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الرياضة

طرح «الدفعة الثالثة» من تذاكر كأس آسيا

طرح «الدفعة الثالثة» من تذاكر كأس آسيا
19 ديسمبر 2023 18:30

الدوحة (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا التي تقام في ضيافة قطر، من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبل، عن طرح الدفعة الثالثة من تذاكر المباريات «الأربعاء».
ويمكن الشراء عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي https://asiancup2023.qa/ar، وتبدأ أسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً لتذاكر مباريات دور المجموعات، وشهدت المرحلتان الأولى والثانية من التذاكر إقبالاً واسعاً من المشجعين مع تصدّر قطر والسعودية والهند الدول الأكثر شراء لتذاكر البطولة القارية. 
وتتوفر جميع تذاكر المباريات على شكل تذاكر رقمية، يمكن تنزيلها وتقديمها تذاكر إلكترونية على أي هاتف جوال، كما أن بطاقة «هيّا"» غير إلزامية لدخول المشجعين إلى الاستادات. 
وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، مع مشاركة 24 منتخباً تتنافس على اللقب في استادات كأس العالم، وتشهد البطولة 51 مباراة في 9 ملاعب، فيما يحتضن استاد لوسيل المونديالي الافتتاح والنهائي. 
يشار إلى أن جميع الاستادات التي تستضيف المنافسات، مجهزة بمقاعد يمكن الوصول إليها بكل سهولة، بما فيها المقاعد التي يمكن الوصول إليها باستخدام الكراسي المتحركة، إضافة إلى مقاعد للأشخاص من ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ما يضمن استمتاع المشجعين من ذوي الإعاقة بتجربة مريحة خالية من العوائق.
واستقطبت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة 6 آلاف متطوع، لتقديم الدعم في 20 مجالاً من العمليات التشغيلية للحدث الآسيوي المرتقب.

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