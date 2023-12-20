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«دولية أبوظبي» لقفز الحواجز تنطلق اليوم

«دولية أبوظبي» لقفز الحواجز تنطلق اليوم
21 ديسمبر 2023 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم، فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، والتي ينظمها نادي أبوظبي للفروسية على ميدانه العريق، ومع عودة رياضة القفز إلى ميادينه بإدارة وثوب جديد بعد أعمال التحديث والتطوير التي شهدها النادي خلال الفترة الماضية.
وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، ويرأس فعاليات البطولة علي حسن الشيبه، مدير عام النادي، ويشرف عليها الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، ويتولى رعاية منافساتها كوكبة من المؤسسات والهيئات الوطنية والشركات الخاصة شركاء النجاح، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اتحاد الفروسية، مجلس أبوظبي الرياضي، لونجين وشركة كحيل لمستلزمات الفروسية.
تكتسب بطولة أبوظبي أهمية كبرى لنخبة فرسان وفارسات قفز الحواجز، والتي ستشهد أولى الجولات الأربع التي تستضيفها أندية الفروسية في الإمارات، ضمن الدوري العربي التأهيلي بالشرق الأوسط لكأس العالم لقفز الحواجز.
ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز تفوق المليون درهم، ويبلغ مجموعها (1.112.200) درهم لمنافسات الحدث الرئيس والذي يتضمن 8 منافسات دولية من فئة الأربع نجوم، ويتزامن معه بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (5-6) سنوات، من 4 منافسات وجوائزها 70 ألف درهم، ومنافسات دولية لفئات الفرسان الشباب و«الجونيورز» والأشبال ضمن تأهيلي فرسان المراحل السنية بدول المجموعة الاقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بمعدل منافستين لكل فئة، ويبلغ مجموع جوائز الفئات الثلاث 105 آلاف درهم.

نادي أبوظبي للفروسية
بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز
بطولة أبوظبي لقفز الحواجز
أبوظبي
قفز الحواجز
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