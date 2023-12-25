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الرياضة

الأهلي وفيوتشر إلى نهائي «السوبر المصري»

الأهلي وفيوتشر إلى نهائي «السوبر المصري»
26 ديسمبر 2023 01:47

مصطفى الديب (أبوظبي)

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صعد الأهلي إلى نهائي «السوبر المصري»، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف، في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للمرة السابعة، والمقامة حالياً باستاد محمد بن زايد، وضرب الأهلي موعداً مع فيوتشر على اللقب يوم الخميس المقبل.
وخطف الأهلي الفوز في «الوقت القاتل»، وتحديداً الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عبر «النيران الصديقة»، بأقدام المدافع «البديل» أرثر الذي هز شباك فريقه بالخطأ في مرماه.
وسيطر الأهلي على الشوط الأول، واكتفى سيراميكا بالدفاع، والاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى «الأحمر»، وفي الشوط الثاني عاد سيراميكا بمستوى جيد هجومياً، وإن بقيت السيطرة للأهلي.
وجاء تأهل فيوتشر إلى النهائي، بعد الفوز على بيراميدز 14-13 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
وشهد اللقاء إثارة كبيرة، خلال ركلات الترجيح التي شهدت تسديد كل فريق 17 ركلة، سجل منها فيوتشر 14 ركلة، وتألق محمود جنش حارس الفريق في التصدي لأكثر من ركلة.

الأهلي المصري
السوبر المصري
سيراميكا كليوباترا
أبوظبي
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