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الرياضة

السعودية تستضيف «السوبر الإيطالي» للمرة الرابعة

السعودية تستضيف «السوبر الإيطالي» للمرة الرابعة
29 ديسمبر 2023 09:16

 
الرياض (د ب أ)


أعلنت وزارة الرياضة السعودية، عن استضافة المملكة لكأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الرابعة، من 18 إلى 22 يناير 2024، بمشاركة 4 أندية، هي إنتر ميلان، ونابولي، ولاتسيو، إضافة إلى فيورنتينا.
ويحتضن ملعب «الأول بارك» بمدينة الرياض، مواجهات البطولة التي تقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي في المواجهة الأولى نابولي وفيورنتينا 18 يناير، على أن يواجه إنتر ميلان «حامل لقب» النسخة الماضية، نظيره لاتسيو في اليوم التالي، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي تقام 22 من ذات الشهر. 

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وتعد هذه النسخة هي الرابعة من كأس السوبر الإيطالي، التي تستضيفها السعودية، بعد أول نسخة في جدة، وتوج بلقبها يوفنتوس، بعد فوزه على إيه سي ميلان، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية وتوّج بلقبها لاتسيو، بعد فوزه على يوفنتوس، وكذلك استضافت العاصمة النسخة الثالثة وتوّج بلقبها إنتر ميلان، بعد تغلبه على إيه سي ميلان.
يذكر أن البطولة تعد ضمن حزمة من البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها السعودية، وتنظمها وزارة الرياضة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة.

السعودية
كأس السوبر الإيطالي
إنتر ميلان
نابولي
لاتسيو
فيورنتينا
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