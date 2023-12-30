شرطة دبي تثمن جهود «ضباط الارتباط» في الأندية

دبي (الاتحاد)



كرم اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، بحضور العميد نبيل عبد الله الرضا، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، عدداً من الضباط الميدانيين من مرتب إدارة الطوارئ.

وأثنى اللواء الفلاسي على جهود المكرمين وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة إليهم، وكانوا مثالاً يحتذى به في الأخلاق والتفاني والعمل بروح الفريق في دعم مسيرة العمل الشرطي، والدور البارز لضباط الارتباط في أندية دبي لترسيخ الأمن والأمان في الملاعب والفعاليات الرياضية كافة، إلى جانب منافسات الصالات المغلقة، وأي نشاط رياضي أو فني أو مهرجان، حرصاً منهم على تحقيق مستويات عالية من الاحترافية، والتنسيق المستمر مع النادي وجماهيره، ورفع التقارير الدائمة حول المنشأة، وإعداد خطة تأمين المباريات والفعاليات والأنشطة التي تُقام في النادي، بالإضافة إلى نشر التوعية بين أفراد الجمهور، وإعلامهم بالمواد المحظور إدخالها وأماكن الدخول والخروج والجلوس، وغيرها.

وأشار اللواء االفلاسي، إلى أن التكريم يأتي في إطار توجهات شرطة دبي لإسعاد الموظفين، والسعي المستمر لتطوير العمل، وتقديراً للجهود المبذولة من قبل الموظفين المتميزين.