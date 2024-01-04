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الرياضة

تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء هؤلاء اللاعبين

تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء هؤلاء اللاعبين
4 يناير 2024 15:31

 
برشلونة (رويترز)

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قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم: إن النادي الكتالوني لم يعد بوسعه إنفاق مبالغ كبيرة على شراء لاعبين كبار مثل إرلينج هالاند وكيليان مبابي.
وأنفق برشلونة مبالغ كبيرة زادت عن 100 مليون يورو «109.24 مليون دولار»، في شراء فيليب كوتينيو، وأنطوان جريزمان، وعثمان ديمبلي ما بين 2017 و2019، لكن أوضاعه المالية حالياً لا ترشحه لإبرام صفقات كبيرة قريباً.
وقال تشافي إنه يأمل في التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية خلال الشهر الجاري.
لكنه قال للصحفيين رداً على سؤال عن إمكانية السعي للتعاقد مع لاعبين مثل النرويجي هالاند لاعب مانشستر سيتي بطل إنجلترا، أو مبابي لاعب سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا: «لا بد من الاعتماد على ما لدينا من لاعبين، لأننا حالياً لا يمكن أن نفكر في مثل هذه التعاقدات».
وأضاف قوله قبل مباراة فريقه أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني اليوم الخميس: «لسوء الحظ وضعنا الاقتصادي ليس جيداً حتى نقوم بذلك، أعتمد على لاعبي فريقي الحاليين وعلينا تحقيق الفوز مع هؤلاء اللاعبين، علينا الفوز بألقاب، وعلينا تقديم أداء جيد، لأن مستوى المنافسة مرتفع جداً».
ويحتل برشلونة المركز الرابع بين فرق الدوري الإسباني العشرين، متخلفاً بفارق 10 نقاط عن منافسه اللدود ريال مدريد الذي خاض مباراة أكثر من فريق تشافي.

برشلونة
تشافي هيرنانديز
إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
كيليان مبابي
باريس سان جيرمان
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