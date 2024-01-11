الزعابي: أبوظبي تستضيف بطولة عالمية لرفع الأثقال

أبوظبي (الاتحاد)



استقبل عبدالله عيسى الزعابي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي، بمقر النادي في مدينة خليفة أ بأبوظبي، وتعد زيارة هي الأولى من نوعها، بحضور عبد الله الشامسي عضو مجلس إدارة النادي، وخليفة راشد الزعابي مدير الخدمات المساندة، وفيصل الحمادي عضو الاتحاد العربي، ورئيس لجنته الإعلامية.

وعقد الطرفان لقاءً، قام خلاله عبدالله الزعابي، بتعريف رئيس الاتحاد الدولي عن تأسيس ونشأة النادي، واستراتيجيته لتحقيق الأهداف المنشودة، وما تم من إنجازات في عمر النادي القصير، والذي لم يتجاوز العام ونصف العام.

من جانبه، ثمن جلود الجهد الذي بذله مجلس إدارة النادي في هذا الوقت القصير، معرباً عن فخره واعتزازه بما تم إنجازه، والاستراتيجية الموضوعة، وشدد على أن الاتحاد الدولي يسعده أن يتعاون مع نادي أبوظبي والاتحاد في كل ما شأنه أن يسهم في نشر، وأن تكون

«الأثقال الإماراتية» موجودة بقوة في الاستحقاقات الدولية.

واتفق الطرفان على إقامة بطولة دولية كبرى في أبوظبي تحت مظلة الاتحاد الدولي، كما اطلع رئيس الاتحاد الدولي على مرافق النادي، والتقى اللاعبين، قبل إهدائه درع النادي التذكاري.



وقال عبد الله عيسى الزعابي: تشرفنا بزيارة رئيس الاتحاد الدولي، وهو من القامات الكبيرة في رفع الأثقال، ونتقدم له بخالص التهاني بمناسبة حصوله على «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وكان اللقاء أخوياً، تحدثنا خلاله عن بعض النقاط المشتركة حول اللعبة، وما قام به النادي في عمره القصير محلياً، والمشاركات الخارجية، والعديد من الأمور الأخرى، كما أوضحنا له أن النادي دعم الاتحاد بلاعبين أصحاب قدرات عالية، من خلال توفير كل المتطلبات لهم، حتى يدافعوا عن ألوان المنتخب بشكل رائع، بجانب أن النادي يفتح أبوابه لجميع فئات المجتمع والجنسيات.

وأضاف: اللقاء فتح آفاقاً كبيرة، ورئيس الاتحاد الدولي على قمة المظلة الكبرى للعبة، ونستفيد كثيراً من الخبرات الدولية، ورغم العمل الكبير في الفترة الماضية، والذي تُوج بإنجاز تاريخي، حيث مثل النادي المنتخب في البطولة العربية، وحصد 6 ميداليات ذهبية، إلا أن الجهود تتواصل لإحداث نقلة نوعية للعبة في الدولة، حتى تكون منافسة في البطولات الكبرى، بجانب الطموح الأكبر، وهو بلوغ الإنجازات الأولمبية.

وقال الزعابي: درسنا إقامة بطولة كبرى تحت مظلة الاتحاد الدولي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع الاتحاد المحلي، واتفقنا على أن تكون في الربع الأخير من هذا العام، ويتم الكشف عن اسمها وتوقيتها وكل التفاصيل المتعلقة بها قريباً.

من جهته، قال محمد حسن جلود: وجودي في الإمارات لنيل «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، ودائماً كل عربي يحقق إنجازاً أو يبدع يجد الاحتفاء والتكريم من القيادة الرشيدة في الإمارات، وشرف لي أن أحصل على هذه الجائزة المرموقة، والإمارات قلب مفتوح لكل العرب، وأتمنى لهم التوفيق، وأسأل الله أن يحفظ الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً.

وأضاف «انتهزت الفرصة لزيارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال الذي يقوم باستعدادات جيدة لتمثيل الإمارات في بطولة آسيا في طشقند، وأتمنى لهم التوفيق، والتقيت عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي الذي يعتبر من الشخصيات الرائعة والمبدعة في الإدارة، ويقوم ومجلس إدارته بعمل جيد لتطوير رفع الأثقال التي نثمن جيداً اهتمام الدولة بها، وقيام مجلس أبوظبي الرياضي بإنشاء النادي ضمن 6 أندية متخصصة في الرياضات الأولمبية، وهذا أمر نفخر به، والتجربة رائدة وناجحة، تعكس الاهتمام والتركيز بالألعاب الفردية، وبشكل خاص الأولمبية، وأتمنى لهم التوفيق وحصد البطولات، وسعيد بالزيارة واللقاء مع رئيس النادي الذي أوضح حجم الجهد المبذول والطموحات الكبيرة التي يسعون لتحقيقها، واللقاء قاعدة للقاءات عدة في المستقبل، وأشكر عبدالله عيسى الزعابي على حُسن الضيافة والاستقبال.