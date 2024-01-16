«شتاء الإمارات» يجذب %70 من معسكرات الأندية السعودية

معتصم عبدالله (دبي)

اختار نحو 70% من أندية الدوري السعودي «روشن»، الإمارات وجهة لمعسكراتها الشتوية مع توقف المنافسات المحلية في دوريات «القارة الصفراء»، بالتزامن مع انطلاق منافسات «كأس آسيا 2023»، الجارية حالياً في قطر التي تستمر حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.

وأعلن 13 من أصل 18 نادياً في الدوري السعودي، إقامة «معسكرات الشتاء» في الإمارات، في انتظار وصول العدد الإجمالي إلى 14 نادياً حال اتخاذ إدارة نادي الوحدة قرارها النهائي بشأن وجهة المعسكر الشتوي، وضمت القائمة أندية الاتحاد، الأهلي، الطائي، الرياض، الخليج، ضمك، الاتفاق، الرائد، الفتح، التعاون، الأخدود، الفيحاء، والشباب.

وتتوزع الأندية السعودية التي تتأهب لاستئناف منافسات الدوري، بإقامة مباريات «الجولة 20» في 15 فبراير المقبل، ما بين معسكرات متنوعة في مدن وملاعب الإمارات المختلفة بداية بالعاصمة أبوظبي، العين، دبي، الفجيرة، الشارقة، وغيرها.

وأضفى التواجد المكثف للأندية السعودية والعربية وغيرها في معسكرات الإمارات، زخماً كبيراً على برامج تحضيرات أندية «دوري أدنوك للمحترفين» خلال فترة التوقف الحالية، استعداداً لاستئناف المنافسة المحتمل فبراير المقبل.

وتخوض أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، أكثر من 20 مباراة ودية أمام الأندية السعودية الزائرة خلال يناير الجاري ومطلع فبراير المقبل، من بينها 14 مباراة معلنة رسمياً، بداية بمواجهة الجزيرة أمام الخليج السعودي السبت المقبل، والشارقة أمام الطائي يوم 23، فيما يلعب البطائح في مواجهة اتحاد جدة يوم 24 يناير، وعجمان أمام الرياض السعودي في 25 من نفس الشهر.

ويشارك نادي الاتفاق صاحب المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي في بطولة نادي الوحدة الدولية التي تنطلق الخميس، بمشاركة «العنابي» والزمالك المصري وأم صلال القطري، فيما يلعب الوصل 27 يناير أمام الأخدود، والنصر أمام الطائي يوم 28، ويشهد اليوم ذاته قمرة منتظرة تجمع شباب الأهلي واتحاد جدة.

ويستضيف اتحاد كلباء في 29 يناير فريق نادي الرياض السعودي، ويلتقي في اليوم التالي الشارقة والخليج، فيما يشهد فبراير المقبل مواجهات النصر والأهلي جدة، خورفكان والرياض، الشارقة وضمك، والنصر والفتح السعودي.

ومن المنتظر أن يرتفع العدد الإجمالي للمواجهات الودية المباشرة بين الأندية الإماراتية والسعودية خلال التوقف الحالي، حال إعلان ترتيبات مباريات بقية الأندية، ومن بينها التعاون الذي يعسكر في الإمارات خلال الفترة من 20 يناير وحتى 7 فبراير المقبل، حيث يخوض ثلاث تجارب ودية، والفيحاء الذي أعلن بدوره إقامة معسكر يستمر حتى 3 فبراير المقبل يخوض خلاله 4 مباريات ودية.

في المقابل، قررت إدارة نادي الشباب تأجيل المعسكر الشتوي للفريق المقرر بأبوظبي في يناير الحالي، حيث يلتقي «الليث» نادي روما الإيطالي في فعاليات موسم الرياض، ضمن احتفالية النادي بـ «اليوبيل الماسي» في 24 يناير الجاري.

يذكر أن 4 أندية فقط في الدوري السعودي باستثناء الوحدة، تغيب عن معسكرات الإمارات الشتوية، وعلى رأسها قطبا الرياض، الهلال «المتصدر» برصيد 53 نقطة، والنصر «الوصيف» بـ 46 نقطة، بجانب أبها 14 والحزم 13 في المركزين الأخيرين.

«عطلة المونديال» حافز مشجع

شجع النجاح الكبير للمعسكرات الشتوية لأندية السعودية في الإمارات خلال الموسم الماضي 2022- 2023، والتي تزامنت مع توقف المنافسات المحلية في البلدين في ظل إقامة مباريات كأس العالم 2022، على إعادة التجربة مجدداً في الموسم الحالي، ليرتفع العدد الإجمالي للأندية الزائرة من 11 في الموسم الماضي إلى 13 في الموسم الحالي 2023- 2024.

وجهات معسكرات الأندية السعودية في الإمارات

أبوظبي

- الخليج، «13 يناير وحتى 1 فبراير»

- الاتفاق، «14 وحتى 28 يناير»

- ضمك، «18 يناير وحتى 7 فبراير»

- الأخدود، «15 يناير وحتى 2 فبراير»

- الفيحاء، «20 يناير وحتى 4 فبراير»

- الرائد، «18 يناير وحتى 9 فبراير»

- الشباب، «مؤجل إلى نهاية يناير»

دبي

- الاتحاد، «14 وحتى 30 يناير»

- الأهلي، «20 يناير وحتى 1 فبراير»

- الفتح، «25 يناير وحتى 15 فبراير»

العين

- التعاون، «20 يناير وحتى 7 فبراير»

الشارقة

- الطائي‬، «11 يناير وحتى 1 فبراير»

الفجيرة

- الرياض، ‬ «15 يناير وحتى 4 فبراير»

المباريات الودية المعلنة أمام أندية «دوري أدنوك»

الجزيرة – الخليج السعودي، 20 يناير

الشارقة – الطائي السعودي، 23 يناير

شباب الأهلي – الخليج السعودي، 24 يناير

البطائح – الاتحاد جدة، 24 يناير

عجمان – الرياض السعودي، 25 يناير

الوصل – الأخدود السعودي، 27 يناير

النصر – الطائي السعودي، 28 يناير

شباب الأهلي – اتحاد جدة، 28 يناير

اتحاد كلباء – الرياض السعودي، 29 يناير

الشارقة – الخليج السعودي، 30 يناير

النصر – الأهلي جدة، 1 فبراير

خورفكان – الرياض السعودي، 1 فبراير

الشارقة – ضمك السعودي، 6 فبراير

النصر – الفتح السعودي، 7 فبراير

الوحدة – «الاتفاق السعودي أو أم صلال القطري»، 24 يناير.

أرقام

13 نادياً سعودياً تعسكر في الإمارات

18 نادياً في الدوري السعودي للموسم الحالي

1 نادي الوحدة السعودي في انتظار حسم وجهة المعسكر

4 أندية سعودية فقط تغيب عن ملاعب الإمارات في الشتوية

14 ودية معلنة أمام أندية دوري أدنوك للمحترفين

20 مباراة وأكثر، العدد المتوقع للوديات المباشرة مع أندية «دوري أدنوك»