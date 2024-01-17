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الرياضة

«المنافسة الصعبة» تُبعد المكسيك من «أولمبياد 2036»

«المنافسة الصعبة» تُبعد المكسيك من «أولمبياد 2036»
17 يناير 2024 08:33

مكسيكو سيتي (رويترز)

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أعلنت ماريا خوسيه ألكالا رئيسة اللجنة الأولمبية المكسيكية، أن بلادها انسحبت من المنافسة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة عام 2036، مُرجعة السبب في ذلك إلى «المنافسة الصعبة».
وكان وزير الخارجية السابق مارسيلو إبرارد واللجنة الأولمبية المكسيكية قد أعلنا في أكتوبر 2022 أن المكسيك تعتزم طلب استضافة أولمبياد 2036، وسبق للمكسيك استضافة الأولمبياد الصيفي في عام 1968.
وأعلنت كوريا الجنوبية والهند ومصر وقطر أيضاً نيتها التقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036 .
وقالت ألكالا إن بلادها ستدرس فقط التقدم بطلب لاستضافة أولمبياد الشباب، وصرحت ألكالا للصحفيين، خلال فعالية للجهات الراعية «أجرينا محادثات مع اللجنة الأولمبية الدولية، ورأينا أن المنافسة صعبة للغاية، ونبحث ما إذا كان بإمكاننا التقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للشباب، حيث ستكون لنا فرصة رائعة».
وأضافت »سيكون هذا قبل أولمبياد 2036، ونحن في محادثات مع اللجنة الأولمبية الدولية».
وأشارت ألكالا إلى أن المكسيك قد تتقدم أيضاً بطلب استضافة دورة الألعاب الأميركية 2027، وذلك بعد أن أبدت ولاية نويفو ليون الواقعة شمال المكسيك، رغبتها في استضافة الحدث.
وكان اتحاد الألعاب الأميركيتين قد أعلن في وقت سابق من يناير الجاري، أنه جرد مدينة بارانكيا الكولومبية من حق استضافة دورة الألعاب الأمريكية لعام 2027، بعد فشل المدينة في تنفيذ ما نصت عليه العقود الخاصة باستضافة الدورة.
وقالت ألكالا «هناك محاولات من نويفو ليون، وهي الوحيدة التي تواصلت معنا، والأمر لا يزال قيد النقاش».

دورة الألعاب الأولمبية
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