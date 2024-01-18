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الرياضة

الجزيرة يستعد لـ «الودية الأولى» مع رادوي

الجزيرة يستعد لـ «الودية الأولى» مع رادوي
18 يناير 2024 11:30

مراد المصري (دبي)

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يتأهب الجزيرة لخوض أول مباراة ودية، تحت قيادة مدربه الجديد الروماني ميريل رادوي، عندما يلتقي الخليج السعودي يوم السبت في أبوظبي، حيث يقيم الفريق الشقيق معسكره الشتوي.
ورغم الغيابات في «فخر أبوظبي» لالتحاق لاعبيه بصفوف منتخبنا الوطني الأول والمنتخب الأولمبي، فإن المباراة تمثل فرصة إيجابية للمدرب، من أجل التعرف على قدرات لاعبيه، ومواصلة العمل في البرنامج التحضيري الذي انطلق تحت قيادته، حيث يتطلع الفريق إلى تصحيح مسيرته في النصف الثاني من الموسم، وهو ما جعله يختار رادوي للقيام بالمهمة الفنية.
وركز الجزيرة خلال الأيام الماضية، على رفع معدل اللياقة البدنية، عقب الإجازة التي حصل عليها الفريق، تمهيداً للعمل على الجوانب الفنية، مع سعي رادوي لنقل أفكاره للفريق، وتطبيق الخطط خلال هذا النوع من المباريات الودية المفيدة في الوقت الحالي.
ويحتل الخليج في المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وحقق نتائج لافتة، منها الفوز على الفيحاء المنافس في دوري أبطال آسيا، بثلاثية نظيفة، في آخر مبارياته قبل التوقف الشتوي.
ومباراة السبت من لقاءات ودية عدة يخوضها الجزيرة خلال التوقف الحالي، حيث يلعب مباريات أخرى يتم تأكيدها لاحقاً، إلى جانب مواجهة سبارتاك موسكو الروسي 3 فبراير المقبل. 

الإمارات
الجزيرة
ميريل رادوي
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