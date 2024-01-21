أبطال الإمارات يسيطرون على ألقاب سباق دبي للدراجات المائية



دبي (الاتحاد)



سيطر أبطالنا على ألقاب سباق دبي الدولي للدراجات المائية «الجولة الأولى والافتتاحية»، من بطولة الإمارات، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن «روزنامة» الموسم، بإشراف اتحاد الرياضات البحرية.

وحقق الحدث الذي أقيم في شواطئ جزر دبي، بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم، نجاحاً كبيراً، بمشاركة ما يزيد على 80 متسابقاً ومتسابقة من 10 دول تنافسوا على ألقاب 10 فئات على مدار فترتين صباحية ومسائية، وتميزت المنافسات بالإثارة والندية، وسط حضور جماهيري كبير.

وخطف سلطان عيسى الحمادي من فريق إكستريم بايك دبي الأضواء، محققاً ثنائية نادرة، بعدما أحرز المركز الأول في فئتين، الأولى «واقف محترفين جي بي 1»، متفوقاً على زميليه في الفريق البلجيكي أنتوني بيرناوت «الثاني»، وعمر عبدالله راشد «الثالث»، والثانية فئة جالس جي بي 4 «سبارك»، على حساب الكويتيين أحمد الخضاري وفهد اليعقوب.

وعانق خالد سليمان المازمي «فريق الشارقة»، صدارة فئة جالس جي بي 2، متقدماً على سلمان يونس العوضي «شرطة دبي» وزميله في فريق الشارقة عامر عبدالرزاق حوير، فيما تألق جمال الجناحي من فريق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي في فئة جالس جي بي 3، متفوقاً على عبدالله عبدالرحمن الحمادي «شرطة دبي»، والمجرية أجنيس ألبرت، وشهدت منافسات واقف مخضرمين جي بي 2، سيطرة حريز المر بن حريز «الأول»، وغانم خميس المري «الوصيف»، ومحمد محسن العلي «الثالث».

ولدى فئات الناشئين، تألق نجوم المستقبل، حيث تصدر منافسات واقف ناشئين 13-15 سنة، سهيل الطاير «شرطة دبي»، وتبعه علي عيسى العلي «بي أند أو ماريناز»، وسيف الشويهي «الشارقة»، وفي واقف أشبال 10-12 سنة، حصد أحمد سالم «شرطة دبي» المركز الأول، وتبعه إيفانوف، والقطري سلطان الشرشني، وشهدت منافسات واقف براعم 8-9 سنوات، حصول عبدالله العوضي «شرطة دبي» على المركز الأول، وجاء الكويتي يوسف رمضان ثانياً، ثم زايد الحمادي ثالثاً.

ونجح البطل العالمي الكويتي محمد جاسم الباز في انتزاع صدارة فئة جالس محترفين جي بي 1، متفوقاً على القطري وليد الشرشني، والياباني المخضرم جون أكوما، وذهبت الصدارة في فئة واقف جي بي 2، إلى ألكسندر باخوموف، وحل الكويتي فارس رمضان في المركز الثاني، والقطري وليد الشرشني ثالثاً.

وعقب نهاية المنافسات قام محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي، المدير التنفيذي، يرافقه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، وخالد محسن العلي مشرف السباق، بتقديم الكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الفئات العشر.