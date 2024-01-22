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الرياضة

«الهيئة» تطلق 24 خدمة إلكترونية

«الهيئة» تطلق 24 خدمة إلكترونية
22 يناير 2024 15:47

 
دبي (الاتحاد)

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أطلقت الهيئة العامة للرياضة الخدمات الإلكترونية التجريبية للاتحادات الرياضية، والتي يصل عددها إلى 24 خدمة رقمية، ضمن مشروع «التحول الرقمي»، أحد أهم مشاريع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 الـ17، دعماً لعملية أتمتة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية بالإمارات، وسعياً من الهيئة لتطوير عمل المنظومة الرياضية الوطنية وتسريع وتيرة العمل التنظيمي في قطاع الرياضة بالدولة، وتسهيل الإجراءات على اللاعبين والمنتخبات الوطنية للمساهمة في رفع اسم الإمارات عالياً، في مختلف المحافل الرياضية.
وتهدف الخطوة المهمة إلى وصول كافة المتعاملين إلى خدمات الاتحادات الرياضية المالية والإدارية وإجازات التفرع الرياضي بسهولة ويسر من أي مكان، والارتقاء بمستوى الدعم المقدم إلى كافة المتعاملين بقطاع الرياضة في جميع أنحاء الإمارات، وتستهدف كافة اللاعبين والإداريين والحكام ورؤساء الوفود والمدربين والمعالجين والمراقبين والمستشارين الفنيين ومرافقي اللاعبين الأطفال أو أصحاب الهمم والمختصين الرياضيين بجميع الجهات الرياضية من الاتحادات واللجان والمنظمات والجمعيات وغيرها.
وقال سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة: «يعد إطلاق الخدمات الإلكترونية التجريبية للاتحادات الرياضية أولى مراحل مشروع «التحول الرقمي»، أحد أبرز مشاريع المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تنظيم العمل الرياضي بالإمارات، بما يتوافق مع أحد ممكنات الاستراتيجية، وهو تطوير البيئة التنظيمية والبنية التحتية للرياضة الإماراتية، وتماشياً مع رؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة والنهج الحكومي بالدولة لأتمتة الخدمات».
وأضاف: «يعكس هذا التحول التزام الهيئة العامة للرياضة بجهودها في قيادة مسيرة التحول الرقمي للرياضة الإماراتية، ودعم كافة عناصر قطاع الرياضة بإتاحة وصولهم إلى الخدمات بسهولة ويسر وبكفاءة عالية، مما يوفر عليهم الوقت والجهد ويختصر الدورة الزمنية لإجراءات طلب الخدمات والحصول عليها، مما يرسخ مكانة الهيئة، مؤسسة رائدة في اتباع النهج التقني الحديث في تقديم الخدمات، من أجل دعم المؤسسات الرياضية الوطنية وارتقاء القطاع الرياضي من جميع النواحي».

الإمارات
دبي
الهيئة العامة للرياضة
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