ديمتري بطل «4 نجوم» في «الشارقة لقفز الحواجز»



الشارقة (الاتحاد)



افتتح الفارس اليوناني ديمتري ناتسيس بجواده «كريسكو» الانتصارات، في بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، والتي تجري فعاليات منافساتها على الميادين المغطاة والخارجية بمركز الشارقة للفروسية، متضمنة منافسات البطولة الدولية الرئيسة من فئة الأربع نجوم، وتتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة، وجولة تأهيلية لفرسان المراحل السنية بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، من فئة الشباب و«الجونيورز» والأشبال، ودولية الخيول الصغيرة من فئة النجمة الواحدة، وتقام فعاليات البطولة حتى 28 يناير الجاري.

وجاءت أولى المنافسات من فئة الأربع نجوم، بمواصفات المرحلتين الخاصة، برعاية ماجستيك رويال كير، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم على أرضية الميدان الخارجي، وحسم صدارته الفارس اليوناني ديمتري ناتسيس مع الجواد «كريسكو»، وأكمل المرحلة الثانية في 30.86 ثانية.

وبجولة جديدة لتأهيلي الفئات السنية من الشباب و«الجونيورز» والأشبال، وخيول القفز الصغيرة عمر 6 ـ 7 سنوات، انطلقت فعاليات بطولة الشارقة لكأس الأمم من فئة الأربع نجوم، وأقيمت أولى المنافسات على أرضية الميدان الرملي الخارجي، بتأهيلي فئة الشباب، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 14 فارساً وفارسة، وتقدمتهم الفارسة السورية المتألقة بشرى الأسد والجواد «سنشو دي روت» وأكملت المرحلة الثانية في 35.69 ثانية.

وفي منافسة تأهيلي فئة الأشبال برعاية كارفور، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وأقيمت على ميدان الصالة المغطاة، وتنافس 14 فارساً وفارسة، وسيطر على الأول الفارس حمزة الدليمي والفرس «لافلي فاين»، والزمن 29.50 ثانية في المرحلة الثانية.

وعلى الميدان الرملي الخارجي أقيمت منافسة الشراع لخيول القفز الصغيرة عمر 6 ـ 7 سنوات، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز 115 125 سم حسب العمر، وتنافس فيها 48 خيلاً، وتقدمتهم الفرس «ديون زد»، بقيادة فارسنا عبد الله حمد الكربي، وأنهى معها المرحلة الثانية في 33.44 ثانية.

وبرعاية مستشفى الشارقة للخيول، جاءت المنافسة التأهيلية الأولى لفئة الفرسان «الجونيورز»، بمواصفات المرحلتين الخاصة، وشارك فيها 25 فارساً وفارسة، وتصدرهم السوري ليث غريب والجواد «إيدلوايس دي موبريكس»، وزمن المرحلة 28.61 ثانية.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني، بمنافسة دولية من فئة النجمة الواحدة، برعاية مستشفى الشارقة للخيول، بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 78 فارساً وفارسة، وحاز الصدارة الفارس البحريني أحمد عبد الكريم الجهرمي، والجواد «فيفاريو جيه ال زد»، وأنهى الجولة في 57.80 ثانية.