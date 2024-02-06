طواف الإمارات «الذي نحب».. 120 دراجاً في «نسخة 2024»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، عن الفرق المشاركة في طواف الإمارات 2024، الذي يقام عبر 7 مراحل، خلال الفترة من 19 - 25 فبراير الجاري.

ويتنافس على درع النسخة السادسة من الطواف 120 دراجاً من 20 فريقاً، بواقع 16 فريقاً عالمياً، و4 فرق محترفة، بمشاركة نخبة من أبرز الدراجين العالميين والمصنفين الأوائل.

وتشمل قائمة الفرق العالمية المشاركة: ألبسين ديكونينك - أستانا كازاخستان - بحرين فيكتوريوس - بورا هانسجروهي - كوفيديس - ديكاثلون ايه جي تو آر لي مونديال - أي اف اديوكيشن ايزيبوست - إنيوس جغريناديرز - انترمارشي وونتي - ليدل تريك - موفيستار - سودال كويك ستيب - دي اس ام - جايكو العلا - فيزما - الإمارات، فيما تشمل الفرق المحترفة كلاً من: إسرائيل بريمير تيك - لوتو ديستني - كوراتيك فيني فانتيني - تيودور.

ويمر الطواف عبر العديد من معالم الإمارات، لمسافة إجمالية تبلغ 980 كم، تشمل أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة ضد الساعة.

يبدأ الطواف بالمرحلة الأولى (برجيل القابضة) يوم الاثنين 19 فبراير، من الظفرة ووك في مدينة زايد - قصر ليوا، لمسافة 143 كم، تليها المرحلة الثانية (بريسايت) 20 فبراير، جزيرة الحديريات، سباق ضد الساعة لمسافة 12.1 كم، ثم المرحلة الثالثة (رأس الخيمة) 21 فبراير، من جزيرة المرجان - جبل جيس، لمسافة 176 كم، ثم المرحلة الرابعة (دبي) 22 فبراير، من نادي ضباط شرطة دبي - دبي هاربور، لمسافة 173 كم، وبعدها المرحلة الخامسة 23 فبراير، من العقة - أم القيوين لمسافة 182 كم، وتنطلق المرحلة السادسة (الدار) يوم 24 فبراير، من متحف اللوفر أبوظبي - كاسر الأمواج، لمسافة 138 كم، وتختتم مراحل النسخة السادسة بالمرحلة السابعة (الشركة العالمية القابضة) 25 فبراير، من بيت محمد بن خليفة - قمة جبل حفيت، لمسافة 161 كم.