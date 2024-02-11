مهرة عبد الرحيم تهدي الإمارات «فضية 400 حواجز»

علي معالي (الشارقة)

حققت الإماراتية مهرة عبدالرحيم الميدالية الفضية، بعدما جاءت في المركز الثاني لسباق 400 متر حواجز، بزمن 1:05.60 دقيقة، ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي يسدل الستار عنها يوم غدٍ، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، يتنافسن في ألقاب ثمانية ألعاب أولمبية.

وفازت البحرينية أمينات جمال بالذهبية المركز الأول بزمن 58.74 ثانية، وحلت المصرية رحمة عادل في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 1:06.01 دقيقة.

واعتلت لاعبات البحرين برصيد 14 ميدالية، صدارة منافسات ألعاب القوى، وتمكنت في اليوم الثالث الختامي لمنافسات ألعاب القوى التي جرت على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، من حصد خمس ميداليات إضافية (4 ذهب- 1 فضة)، معززات رصيدهن من الميداليات التي توجن بها على مدار اليومين الأول والثاني إلى إجمالي 14 ميدالية ملونة بواقع (9 ذهب- 5 فضة).

بدورهن نجحن لاعبات مصر في اليوم الختامي، بالظفر بثلاث ميداليات جديدة (1 ذهب- 2 برونز)، كانت كفيلة في منح مصر وصافة الترتيب العام بإجمالي 9 ميداليات ملونة، بعد فوزهن في اليوم الأول للمنافسات بفضية وحيدة جاءت في سباق 100 متر جري، واتبعتها المصريات في اليوم الثاني بخمس ميداليات ملونة (2 ذهب- 1 فضة- 2 برونز).

وشهدت منافسات اليوم الثالث والختامي، مراسم تتويج مسابقات ألعاب القوى، بحضور لافت من المسؤولين العرب، حيث تناوب على تتويج البطلات، كل من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وحنان المحمود، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والدكتور حبيب الربعان، وغادة شعاع، البطلة العالمية السورية.

كما شهد اليوم الختامي تتويج لبنان بميدالية ذهبية، والعراق بثلاث ميداليات ملونة (2 فضة - 1 برونز)، والإمارات بميدالية فضية وحيدة عن طريق مهرة عبد الرحيم، كما حصدت سلطنة عُمان فضية وحيدة، وسوريا برونزية وحيدة، ومثلها للكويت والأردن.

واستهل ثالث أيام المنافسات بانتزاع عداءات البحرين المركزين الأول والثاني في سباق 1500 متر جري، بقطع كارتا هيرباتو خط نهاية السباق بالمركز الأول بزمن بلغ 4:29.91 دقيقة، متبوعةً بزميلتها تاجست جينيت التي حلت ثانياً بزمن 4:30.81 دقيقة، وليذهب المركز الثالث للعراقية نرجس حسين سواعد في المركز الثالث بزمن 4:50.34 دقيقة.

وفي سباق 5000 متر جري، فازت البحرينية بونتيو أيداو بذهبية المركز الأول بزمن 16:50.17 دقيقة، وذهبت الميدالية الفضية والمركز الثاني للعراقية ديانا كريم بزمن 19:08.44 دقيقة، وحلت الكويتية هيا أحمد الرفاعي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 19:29.12 دقيقة.

في سباق 200 متر جري، فازت اللبنانية ميسا وليد معض بذهبية المركز الأول بزمن 24.72 ثانية، وجاءت البحرينية أديدوينج أودينج في المركز الثانية والميدالية الفضية بزمن 24.91 ثانية، وحلت المصرية شذى حسام في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 25.44 ثانية.

وفي سباق التتابع (4X400) متر، جاءت البحرين في الصدارة بإجمالي زمن بلغ 3:54.44 دقيقة، والعراق في الوصافة بزمن 4:09.43 دقيقة، والأردن في المركز الثالث بزمن 4:21.63 دقيقة.

وفي رمي الرمح، فازت المصرية شيرين شعبان بذهبية المركز الأول مسجلة رمية لمسافة (43.25) م، والعُمانية هبة حمود العاصمية بالمركز الثاني برمية بلغت (39.40) م، تلتها السورية ليانا حسن مصطفى في المركز الثالث برمية (34.81)