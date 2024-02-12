الصحافة الإيفوارية تتغزل في فوز «الأفيال»: الكان عندنا والكأس لنا



أنورإبراهيم (القاهرة)

بعد أن نجح منتخب كوت ديفوار في الفوز على نظيره النيجيري 2/1 في نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة على الأراضي الإيفوارية، خرجت الصحف المحلية لتحتفل بهذا الإنجازالكبيرالذي غاب 9 سنوات منذ آخر بطولة أمم أفريقية حصل عليها «الأفيال»، وعبرت الصحف عن سعادتها البالغة بالعودة من «الموت» الذي كان قريباً جداً في دورالمجموعات، إلى التربع على قمة الكرة الأفريقية وإنتزاع كأس البطولة.

وكتبت صحيفة «لافوا أوريجينال» عنواناً كبيراً يقول: «العائدون» على «سطح» القارة الأفريقية، بينما أشادت صحيفة «لوماتان» بأداء الفريق وإصراره على تحقيق الفوز في المباراة النهائية رغم تقدم منتخب نيجيريا في شوط المباراة الأول بهدف، وكتبت الصحيفة تقول: يالها من ضربة «مطرقة» أوصلت «الأفيال» إلى النهاية السعيدة، وأضافت تقول، إن لاعبي المدرب الوطني إيمرس فاييه نجحوا في «إنتزاع ريش» النسر النيجيري الأخضر.

أما صحيفة «لوكوتيديان» التي تصدر في أبيدجان، كتبت تقول «كوماندوز» إيمرس نجحوا في «إبطال مفعول» المنتخب النيجيري. وكتبت صحيفة «لوتان» عنواناً يقول: الكان عندنا والكأس لنا.

وأشادت جميع الصحف بتألق النجم الصغير سيمون أدينجرا الذي استحق عن جدارة لقب «رجل المباراة» بعد أن صنع التمريرة الرائعة التي نجح من خلالها هاللر مهاجم الفريق في تسجيل هدف الفوز. وقالت صحيفة «الأبزرفاتور» من جانبها، إن النهائي كان استثنائياً ومميزاً بكرة قدم رائعة من جانب «الأفيال» خاصة في شوط المباراة الثاني.

وتلك هي المرة الثالثة التي تحصل فيها كوت ديفوارعلى بطولة أفريقيا عبرتاريخها، وكانت إقالة المدرب جان لوي جاسيه من دور المجموعات «فاتحة خير» لتفوق المنتخب الإيفواري تحت قيادة المدرب الوطني الذي كان مساعداً لجاسيه. وصرح إيمرس فاييه بعد المباراة قائلاً: عندما أنظر لكل ما عشته فإنني لا أصدق إننا حققنا «معجزات» وسعينا بقوة للحصول على اللقب وقاتلنا حتى النهاية.

وملأت الجماهيرالإيفوارية ليلة أمس، شوارع المدن المختلفة وبوجه خاص في العاصمة أبيدجان، وهتفت بعض الجماهيرهتافها الشهير الذي رددته كثيراً في المدرجات خلال مباريات البطولة، قائلة: نحن لانساوي شيئاً ولكننا أبطال أفريقيا.