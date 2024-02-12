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الرياضة

السفن الشراعية 60 قدماً تبحر في دبي السبت

السفن الشراعية 60 قدماً تبحر في دبي السبت
12 فبراير 2024 15:58

  
دبي (الاتحاد)
ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت المقبل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي 2023-2024، ضمن فعاليات الموسم الرياضي الحالي، ويأخذ السباق المرتقب أهمية كبيرة لدى النواخذة والبحارة، إذ يمثل محطة مهمة وبروفة حقيقية استعداداً لسباق القفال الثالث والثلاثين، الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي.
وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق بدء التجهيزات مبكراً لإنجاح السباق، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، كما أعلنت عن بدء إجراءات المشاركة في السباق، واستكمال عملية التسجيل للمشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة عبر البوابة الإلكترونية للنادي ويغلق باب التسجيل الجمعة.
وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن اللجنة المنظمة تسعى لإنجاح السباق المرتقب والذي يمثل بروفة للنواخذة والبحارة لتحدي القفال، وأكد أن اللجنة المنظمة تراقب كافة التقارير الواردة من المركز الوطني للإرصاد وعدد من المواقع المتخصصة عن حالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة في الخليج العربي خلال الساعات والأيام القادمة ويوم تنظيم الحدث، وذلك من أجل إنجاح وإقامة السباق في أفضل الظروف. 

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