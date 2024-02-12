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الرياضة

«أبيض الشاطئية» يكمل استعداداته لـ «مونديال دبي»

«أبيض الشاطئية» يكمل استعداداته لـ «مونديال دبي»
12 فبراير 2024 16:31

 
دبي (الاتحاد)
أدى منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مساء أمس مرانه الأول في مقر اتحاد الكرة بدبي، استعداداً لمباراته الافتتاحية أمام المنتخب المصري الشقيق يوم الخميس المقبل على الملعب الرملي في حي دبي للتصميم، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كذلك منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا.
وكان الجهاز الفني والإداري للمنتخب قد جهّز جميع اللاعبين خلال معسكر الإعداد الأخير الذي أقيم في دبي، واختار في ختامه 12 لاعباً في قائمتنا الرسمية للمونديال، والتي ضمت كلاً من، محمد الجسمي، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، علي محمدي، راشد عيد، كمال علي، عبدالله عباس، هيثم الكعبي، وليد محمدي، أحمد ملاحي.
من جهة أخرى، تُقام في الثانية عشر من ظهر يوم غد مباراة بين منتخبي الإمارات وسيشل لتجريب الملعب الرملي الجديد في حي دبي للتصميم، الذي أنشئ خصيصاً لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، وسيمثل منتخبنا في هذه المباراة مجموعة من اللاعبين غير الموجودين في قائمة المونديال، والذين سبق لهم المشاركة في التجمعات السابقة.

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