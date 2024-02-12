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الرياضة

29 سباحاً في «برنامج المميزين» بأندية الشارقة

29 سباحاً في «برنامج المميزين» بأندية الشارقة
12 فبراير 2024 16:33

 
الشارقة (الاتحاد)

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أطلق مجلس الشارقة الرياضي خمسة تجمعات تدريبية للسباحة في نادي مليحة بمشاركة 29 سباحاً من أربع فئات عمرية تحت 8 سنوات إلى 14 سنة يمثلون خمسة أندية هي: البطائح والحمرية ومليحة ودبا الحصن والذيد لتطوير وتنمية المهارات لهذه الفئات ورفع الحمل التدريبي وذلك ضمن خطط وبرامج المجلس المعتمدة لهذا العام لنشاط السباحة ضمن الألعاب الفردية.
يشرف على التجمعات تسعة مدربين بحضور حسان التومي أخصائي السباحة بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس. 
وأشار محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يعود بالفائدة على السباحين المشاركين، كما يتيح الفرصة للمدربين للوقوف على مستويات اللاعبين وتطويرها وتحقيق الأهداف المنشودة، حيث تمثل أهمية كبيرة وتسهم في تعزيز خطط اكتشاف المواهب وتجهيز أبطال المستقبل في السباحة التي تعتبر إحدى الألعاب التي تجد الاهتمام ضمن الألعاب الفردية وبما يعكس تشجيع المجلس للاعبين المميزين في الأندية بضمهم لهذه التجمعات.

مجلس الشارقة الرياضي
نادي مليحة
السباحة
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