مصرع لاعب كرة سلة أوكراني طعناً في ألمانيا



برلين (أ ف ب)

لقي لاعب كرة سلة أوكراني يبلغ من العمر 17 عاماً حتفه طعناً بعد مشاجرة في محطة للحافلات في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية الإثنين، وتوفي فولوديمير يرماكوف الذي لعب على مستوى الناشئين مع المنتخب الأوكراني وفريق ايه آر تي جاينتس دوسلدورف الألماني، في المستشفى بعد الحادث الذي وقع مساء السبت.

وأفادت الشرطة أن يرماكوف وزميل أوكراني تبين أنه أرتيم كوزاتشينكو بحسب ما كشف ناديهما، دخلا في مشادة «لفظية» على متن حافلة في وسط المدينة، مضيفة أن التحقيقات في خلفية المشاجرة متواصلة.

وقالت الشرطة إنه بعد نزول المجموعتين من الحافلة، تصاعدت حدة المشادة ودخل المراهقون في «مواجهة جسدية»، كاشفة أنه «بحسب التحقيقات الأولية، تم سحب السكاكين (في العراك)»، وأصيب يرماكوف ومواطنه البالغ 18 عاماً في العراك، بالإضافة إلى صبي سوري يبلغ 14 عاماً وفتاة ألمانية-لبنانية تبلغ 13 عاماً، لكن الأوكرانيين أصيبا «بجروح مهددة للحياة» بحسب بيان الشرطة.

وتم نقل الضحايا الأربعة إلى المستشفى، حيث توفي يرماكوف «بعد ذلك بوقت قصير خلال عملية طارئة».

وأشارت الشرطة إلى أنها أوقفت صبياً ألمانياً-تركياً يبلغ 15 عاماً ووجهت إليه تهمة القتل غير العمد، كما أوقفت بشكل موقت صبياً يونانياً-ألمانياً يبلغ 14 عاماً، قبل إطلاق سراحه لعدم التمكن من إثبات تورطه في الحادثة.

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية الإثنين إلى إجراء تحقيق في الحادث «بأسرع ما يمكن وتقديم المجرم إلى العدالة».

وبالنسبة للنادي الألماني ايه آر تي جاينتس دوسولدورف قال: «تقع أحداث لا يمكن في بعض الأحيان فهمها أو صياغتها بالكلمات.. ننعى ونودع لاعبنا الشاب فولوديمير يرماكوف الذي وقع ضحية عمل عنف مساء السبت وتوفي».

وتابع: «كان فولوديمير يحظى بشعبية كبيرة بين المدربين وزملائه والأصدقاء. وما بقي في الذاكرة هو الشاب الذي اتسمت حياته اليومية بفرحة الحياة الخالصة والطموح الرياضي».