«سبورتنج» بطلاً والشارقة ثالثاً في «طائرة عربية السيدات»



علي معالي (الشارقة)



توج نادي «سبورتنج» المصري بلقب بطولة الكرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالفوز في المباراة النهائية على فريق سلوى الكويتي، على صالة نادي خورفكان، في ختام النسخة السابعة للدورة المقامة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

شهد اليوم الختامي لمنافسات الطائرة انتزاع صاحبات الضيافة «فريق الشارقة لرياضة المرأة» الإماراتي الميدالية البرونزية، بفوزه في مباراة المركزين الثالث والرابع على بيبلوس اللبناني بنتيجة (3-2)، في مباراة مثيرة عكست قوة الندية والتنافسية التي شهدتها البطولة.

واستحق «سبورتينج» لقب منافسات كرة الطائرة عن جدارة بسجل خالٍ من الهزائم منذ انطلاق مشوارهن في دوري المجموعات، مروراً بالأدوار الإقصائية، وواصل «سبورتينج» في النهائي أمام «سلوى الصباح»، تقديم الأداء القوي الذي عكسته قدرة لاعبات الفريق السكندري المصري في حسم المباراة بثلاث مجموعات دون رد، جاءت بنتائج (25- 21 و25- 5 و25 -16).

ونجح فريق الشارقة لرياضة المرأة في خطف الميدالية البرونزية بعد مباراة حماسية للغاية، تقدمت فيها لاعبات الشارقة في المجموعتين الأولى والثانية (27-25 و25-15)، قبل أن تنتفض لاعبات «بيبلوس» اللبناني بالعودة إلى نقطة التعادل بعد نيلهن الأفضلية بنتيجتي المجموعتين الثالثة والرابعة (25-20 و25-20)، وهو ما لم يحدث في مباريات هذه البطولة، لتذهب المواجهة إلى مجموعتها الخامسة والحاسمة، التي عرفت من خلالها صاحبات الضيافة كيفية انتزاع نتيجتها (15-8) وحسم اللقاء والميدالية البرونزية.